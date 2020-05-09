Steam'de 1500 TL Değerindeki 54 Oyun Yüzde 95 İndirime Girdi

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Square Enix, oyuncuları fazlasıyla memnun edecek bir kampanyaya imza attı. Ünlü oyun şirketi, toplam değeri 1527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sundu.
İçerisinde Just Cause 3’den Rise of the Tomb Raider’a kadar pek çok son derece kaliteli oyunların yer aldığı listede, oyunların DLC paketleri de yer alıyor. Özellikle koronavirüs sebebiyle evimize kapandığımız bu günlerde oyun arayan kişiler için çok uygun bir alternatif olan “Square Enix Eidos Anthology” paketi, Square Enix’in “evde kal ve oyun oyna” kampanyası olarak tanıtıldı.
Elde edilen gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak
Square Enix, evde kal kampanyasına destek vermek amacıyla çıkarılan paketin tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi. Bu müthiş koleksiyonda ise oyuncuların çok seveceği 54 oyun bulunuyor. Pakete göz atmak ve satın almak için Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Yüzde 95 indirimle toplamı 76 TL’ye düşen 54 oyun
- Rise of the Tomb Raider
- Just Cause 3
- Deus Ex: Mankind Divided
- Life is Strange: Complete Season
- Sleeping Dogs: Definitive Edition
- Tomb Raider (2013)
- Tomb Raider I
- Tomb Raider II
- Tomb Raider III
- Tomb Raider IV: The Last Revelation
- Tomb Raider V Chronicles
- Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
- Tomb Raider Legend
- Tomb Raider Anniversary
- Tomb Raider Underworld
- Lara Croft and the Guardian of Light
- Lara Croft and the Temple of Osiris
- Just Cause
- Just Cause 2
- Kane and Lynch: Dead Men
- Kane and Lynch 2: Dog Days
- Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut
- Deus Ex: Game of the Year Edition
- Deus Ex: Invisible War
- Deus Ex: The Fall
- Thief
- Thief: Deadly Shadows
- Thief II: The Metal Age
- Thief Gold
- Battlestations: Pacific
- Battlestations: Midway
- Project Snowblind
- Mini Ninjas
- Order of War
- Flora’s Fruit Farm
- Supreme Commander 2
- Conflict: Desert Storm
- Conflict: Denied Ops
- Legacy of Kain: Soul Reaver
- Legacy of Kain: Soul Reaver 2
- Legacy of Kain: Defiance
- Blood Omen 2: Legacy of Kain
- Dungeon Siege
- Dungeon Siege II
- Dungeon Siege III
- Anachronox
- Pandemonium
- Deathtrap Dungeon
- Daikatana
- Omikron: The Nomad Soul
- Goetia
- Hitman GO: Definitive Edition
- Lara Croft GO
- The Turing Test