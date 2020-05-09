Steam'de 1500 TL Değerindeki 54 Oyun Yüzde 95 İndirime Girdi

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Steam'de 1500 TL'ye Satılan 54 Square Enix Oyunu, Yüzde 95 İndirimle 76 TL’ye Düştü

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Square Enix, evde kal ve oyun oyna kampanyası kapsamında tam 54 oyun ve 58 DLC’sini bir paket halinde yüzde 95 indirimle satmaya başladı. Paketin tam değeri 1527,81 TL iken indirim sonrası 76,39 TL’ye düştü.

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Square Enix, oyuncuları fazlasıyla memnun edecek bir kampanyaya imza attı. Ünlü oyun şirketi, toplam değeri 1527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sundu. 

İçerisinde Just Cause 3’den Rise of the Tomb Raider’a kadar pek çok son derece kaliteli oyunların yer aldığı listede, oyunların DLC paketleri de yer alıyor. Özellikle koronavirüs sebebiyle evimize kapandığımız bu günlerde oyun arayan kişiler için çok uygun bir alternatif olan “Square Enix Eidos Anthology” paketi, Square Enix’in “evde kal ve oyun oyna” kampanyası olarak tanıtıldı. 

Elde edilen gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak

Square Enix, evde kal kampanyasına destek vermek amacıyla çıkarılan paketin tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi. Bu müthiş koleksiyonda ise oyuncuların çok seveceği 54 oyun bulunuyor. Pakete göz atmak ve satın almak için Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Yüzde 95 indirimle toplamı 76 TL’ye düşen 54 oyun

  1. Rise of the Tomb Raider
  2. Just Cause 3
  3. Deus Ex: Mankind Divided
  4. Life is Strange: Complete Season
  5. Sleeping Dogs: Definitive Edition
  6. Tomb Raider (2013)
  7. Tomb Raider I
  8. Tomb Raider II
  9. Tomb Raider III
  10. Tomb Raider IV: The Last Revelation
  11. Tomb Raider V Chronicles
  12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
  13. Tomb Raider Legend
  14. Tomb Raider Anniversary
  15. Tomb Raider Underworld
  16. Lara Croft and the Guardian of Light
  17. Lara Croft and the Temple of Osiris
  18. Just Cause
  19. Just Cause 2
  20. Kane and Lynch: Dead Men
  21. Kane and Lynch 2: Dog Days
  22. Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut
  23. Deus Ex: Game of the Year Edition
  24. Deus Ex: Invisible War
  25. Deus Ex: The Fall
  26. Thief
  27. Thief: Deadly Shadows
  28. Thief II: The Metal Age
  29. Thief Gold
  30. Battlestations: Pacific
  31. Battlestations: Midway
  32. Project Snowblind
  33. Mini Ninjas
  34. Order of War
  35. Flora’s Fruit Farm
  36. Supreme Commander 2
  37. Conflict: Desert Storm
  38. Conflict: Denied Ops
  39. Legacy of Kain: Soul Reaver
  40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2
  41. Legacy of Kain: Defiance
  42. Blood Omen 2: Legacy of Kain
  43. Dungeon Siege
  44. Dungeon Siege II
  45. Dungeon Siege III
  46. Anachronox
  47. Pandemonium
  48. Deathtrap Dungeon
  49. Daikatana
  50. Omikron: The Nomad Soul
  51. Goetia
  52. Hitman GO: Definitive Edition
  53. Lara Croft GO
  54. The Turing Test
Kaynak : https://www.ign.com/articles/square-enix-eidos-anthology-get-54-games-for-39-for-charity
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