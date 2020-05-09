Steam'de 1500 TL Değerindeki 54 Oyun Yüzde 95 İndirime Girdi

Square Enix, evde kal ve oyun oyna kampanyası kapsamında tam 54 oyun ve 58 DLC’sini bir paket halinde yüzde 95 indirimle satmaya başladı. Paketin tam değeri 1527,81 TL iken indirim sonrası 76,39 TL’ye düştü.

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Square Enix, oyuncuları fazlasıyla memnun edecek bir kampanyaya imza attı. Ünlü oyun şirketi, toplam değeri 1527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sundu.

İçerisinde Just Cause 3’den Rise of the Tomb Raider’a kadar pek çok son derece kaliteli oyunların yer aldığı listede, oyunların DLC paketleri de yer alıyor. Özellikle koronavirüs sebebiyle evimize kapandığımız bu günlerde oyun arayan kişiler için çok uygun bir alternatif olan “Square Enix Eidos Anthology” paketi, Square Enix’in “evde kal ve oyun oyna” kampanyası olarak tanıtıldı.

Elde edilen gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak

Square Enix, evde kal kampanyasına destek vermek amacıyla çıkarılan paketin tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi. Bu müthiş koleksiyonda ise oyuncuların çok seveceği 54 oyun bulunuyor. Pakete göz atmak ve satın almak için Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüzde 95 indirimle toplamı 76 TL’ye düşen 54 oyun