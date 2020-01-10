Gigabyte, tasarımıyla ekran kartına benzeyen, performansıyla ise dünyanın en hızlı SSD modellerinden biri olan Aorus RAID SSD'yi tanıttı. Dört PCIe 3.0 512GB NVMe SSD'den oluşan kart, 6.3 GBps okuma ve 5.9 GBps yazma hızı sunuyor.

Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, depolama çözümlerinden daha fazlasını vadeden yeni bir SSD ile karşımıza çıktı. Şirket, PCIe 3.0 arabirimine sahip ve PCI Express ekran kartlarına benzeyen, 2 TB'lık depolama aygıtı Gigabyte Aorus RAID SSD'yi tanıttı.

Gigabyte, beş yıl garanti ile gelen kartın temelde RAID-0'da çalışan dört PCIe 3.0 512GB NVMe SSD'ye sahip kurumsal sınıfta bir NVMe RAID denetleyicisi kullandığını söylüyor. Gigabyte Aorus RAID SSD, 6.3 GBps okuma ve 5.9 GBps yazma hızına sahip. SSD, şaşırtıcı derecede hızlı ve bir sistem sürücüsü veya depolama alanı olarak üstün performans sağlıyor.

Gigabyte'ın yeni SSD'si, ekran kartı tasarımıyla beğeni topladı

Depolama yongaları beklenildiği gibi 3D TLC mimarisinin avantajlarını kullanıyor ve Phison E12 denetleyicilerini içeriyor. Böylece daha küçük ölçekte daha fazla boyut, daha yüksek performans, daha düşük güç tüketimi ve daha dayanıklı bellek hücreleri vadediyor. Gigabyte ayrıca özel bir Aorus depolama yöneticisi uygulaması ve kullanıcıların RAID dizilimini değiştirmesine olanak tanıyan bir SSD aracı da sunuyor.

Bir diğer alternatif, 8 TB'a kadar kapasiteye ve 520 dolardan (1 TB) başlayan fiyatlarla sunulan OWC Accelsior 4M2 NVMe depolama çözümü olabilir. OWC de beş yıllık bir garanti sunuyor ve kullanıcılara 16 TB'a kadar depolama sağlamak için RAID-0'a bu sürücülerden iki tane koyabilmeyi sağlıyor.

Gigabyte henüz ürünün fiyatını açıklamadı. Şirket geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı ve en büyük PCIe 4.0 SSD'si, AORUS Gen 4 NVMe AIC 8TB'ı tanıtmıştı. 15000 MB/s hıza ulaşabilen SSD, PCIe 4.0 SSD'lerin 5GB/s yazma hızını gölgede bırakıyor.