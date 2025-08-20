Geçtiğimiz yıl sonunda PC ve Xbox için piyasaya sürülen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, nihayet PS5'e de geliyor. İşte çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı!

GSC Game World, uzun süredir beklenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’ün PS5 için 20 Kasım'da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Oyun PS5 için tüm bölgelerde ön siparişe de açıldı.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, geçtiğimiz yıl yine aynı tarih olan 20 Kasım'da Xbox ve PC için piyasaya sürülmüştü. Görünüşe göre GSC Game World ekibinin 1 yıllık anlaşması bulunuyordu ve bu tarih dolar dolmaz oyun PS5'teki yerini alacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl PS5 çıkış tarihi ve fiyatı

PS5 için 20 Kasım'da piyasaya sürülecek oyun an itibarıyla PlayStation Store'dan ön sipariş verilebiliyor. Standart sürümün fiyatı 2.579 TL olarak belirlenirken, Deluxe Edition fiyatı 3.449 TL olarak belirlenmiş durumda. Ultimate Edition ise 4.749 TL'ye satın alınabiliyor.

Fiyatlar Xbox Store fiyatlarıyla kıyaslandığında oldukça yüksek. An itibarıyla Xbox Store'da standart sürüm 1.449 TL iken, Deluxe Edition 1.900 TL, Ultimate Edition ise 2.500 TL.