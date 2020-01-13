Kült bilim kurgu serisi Star Wars’un simge isimlerinden biri olan Mark Hamill, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün platformda yalan ve propaganda dahil olmak üzere tüm siyasi reklamlara izin verme kararını protesto etmek için Facebook hesabını sileceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olmasının yanında, haber ve reklamcılık için de devasa bir ekosistem gelen Facebook, yeni reklam politikasıyla tepki çekmeye devam ediyor. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket, ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu için platformdaki tüm siyasi reklamlara izin verileceğini açıklamıştı.

Şimdi, Facebook’un bu tartışmalı adımına bir tepki de Star Wars serisinde hayat verdiği Luke Skywalker karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Mark Hamill’den geldi. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve görüşlerini paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyen tecrübeli oyuncu, Facebook CEO’su Zuckerberg’ün hayal kırıklığı yaratan açıklamaları nedeniyle Facebook hesabını silmeye karar verdiğini söyledi.

“Bunun dünyanın umrunda olmayacağını biliyorum. Fakat artık geceleri daha rahat uyuyacağım” diyen ünlü oyuncu, ABD'nin paradan daha büyük olduğunu belirtmek için bayrak ve dolar emojisi kullandı; ancak Hamill’in, yanlışlıkla ABD bayrağı yerine Malezya bayrağı kullandığı görülüyor.

Facebook'a göre siyasi reklamlar, ifade özgürlüğünün bir parçası

Hamill’in bu tweeti kısa süre içinde müthiş bir ilgi gördü ve takipçilerinin çoğu ünlü aktörün kararına destek verdi. Sosyal medyanın diğer devi Twitter, Ekim 2019’da platformdan tüm siyasi reklamları yasakladığını açıklamıştı. Bu da, Zuckerberg ile Twitter CEO’su Jack Dorsey arasındaki soğuk savaşta yeni bir cephenin açılmasına neden olmuştu.

Facebook'un Ürün Yönetimi Direktörü Rob Leathern, yeni reklam politikasının altında ifade özgürlüğü ilkesi olduğunu söylemişti. Fakat bu karar, reklamların doğruluk süzgecinden geçmeden kullanıcılara sunulacak olmasına, dolayısı ile de yeni sorunlara kapı aralayabilir. Facebook artık öyle bir güce erişti ki, etrafınızdaki insanların davranışlarını, kararlarını ve hatta kime oy verdiklerini dahi etkiliyor.

Facebook başta olmak üzere çoğu şirket, içerik uyarılarına ve silinmesi talebine ise hep aynı cevabı veriyorlar: İfade özgürlüğü. Her kullanıcının dokunulmaz bir ifade özgürlüğüne sahip olması gerektiğini belirten Facebook’un bunda ne derece samimi ve gerçek olduğu ise size kalmış.