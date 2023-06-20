Ubisoft'un yakın zamanda duyurduğu Star Wars: Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora'nın ilk başta Steam ve Epic Games'e gelmeyebileceği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Ubiosft'tan açıklama geldi.

Ubisoft, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Forward etkinliğinde çıkaracağı yeni oyunları tanıtmıştı. Bu oyunlar arasında, ilk açık dünya Star Wars oyunu olacak Star Wars: Outlaws ve Avatar film serisine dayanan Avatar: Frontiers of Pandora da yer alıyordu. Avatar oyununun 7 Aralık’ta çıkacağı, Star Wars’un ise 2024’te piyasaya sürüleceği ifade edilmişti.

Bugün ise bu iki oyunla ilgili bekleyenleri üzebilecek bir gelişme yaşandı. Her iki yapımın, dünyanın en popüler oyun mağazalarından ikisine gelmeyebileceği görüldü.

Star Wars: Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora Epic Games ve Steam’e gelmeyebilir

Ubisoft’un kendi dağıtım hizmeti Ubisoft Connect üzerinden ulaşılan bilgilerde, iki oyunun çıkış yapacağı platformlar arasında Steam, Epic Games ve CD Projekt’in dağıtım platfromu GOG’un yer almadığı görüldü.

PCGamesN’in paylaştığı ekran görüntüsünde, listelemede Ubisoft Connect, PlayStation 5, Xbox Series X/S olduğu görülebiliyor. Avatar oyununda bunlara ek olarak bir de Amazon’un bulut hizmeti Amazon Luna yer alıyor. Her iki oyunu Steam ve Epic Games’te aradığımızda da bir sonuca ulaşamıyoruz. Bu da ihtimali güçlendiriyor.

Ubisoft’un geçmişte Steam’den uzaklaştığını biliyoruz. Şirket, kesilen komisyonlar nedeniyle oyunlarını burada yayınlamamaya başlamıştı. Ancak son zamanlarda Assassin’s Creed oyunları, Far Cry 6 gibi yapımlar platforma geri dönmeye başlamıştı. Ancak yeni Assassin’s Creed oyunu Mirage’ın Steam’de olmadığını belirtelim. Öte yandan oyuna Epic Games’ten ulaşılabiliyor. Tüm bunlar da şirketin büyük oyunlarını nerede yayınladığı konusunda seçici olabildiğini gösteriyor.

Bu listelemeye bakarak, Star Wars: Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora’nın Steam ve Epic’e asla gelmeyeceği kanısına varmak pek doğru olmaz. Sadece her iki oyunun en başta bu platformlarda çıkış yapmayabileceğini; ancak ilerleyen zamanlarda gelebileceğini tahmin edebiliriz.

Ubisoft’tan konuya ilişkin açıklama geldi

Ubisoft, oyunların hangi platformlarda çıkış yapacağına dair bir açıklama yaptı. Oyun devi, platformlar ile ilgili ayrıntıları ileri bir tarihte paylaşacağını duyurdu. Yani gerçeği öğrenmemiz için resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.

Star Wars: Outlaws hakkındaki detaylar için:

Avatars: Frontiers of Pandora için:

Ubisoft Forward'da gösterilen tüm oyunlar için: