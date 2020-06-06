Star Wars: Project Maverick Önümüzdeki Hafta Tanıtılacak

Star Wars evreninde geçecek olan Star Wars: Project Maverick’in önümüzdeki hafta, 9 Haziran’da tanıtılacağı iddia edildi. Normalde bu hafta tanıtılması beklenen oyunun tanıtımı ABD’deki protesto gösterileri sebebiyle ertelendi.

Daha önce Star Wars: Project Maverick olarak ortaya çıkan yeni Star Wars oyununun önümüzdeki hafta, 9 Haziran tarihinde Electronic Arts ve EA Motive tarafından tanıtılacağı iddia edildi. Buradaki en şansız nokta da burada başlıyor çünkü bu iddiayla ilgili bilgiler burada tıkanıyor. Oyunun hangi platformlara ne zaman çıkacağına dair şu an herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Project Maverick’in 9 Haziran tarihinde tanıtılacağı iddiasını ortaya atan kaynak ise Instagram’daki Star Wars sayfası olan Bespin Bulletin. Sayfa, daha önce bu konulardaki güvenilirliğini kanıtlamıştı ve birçok Star Wars hayranı tarafından da güvenilen bir sayfa konumunda bulunuyor.

Project Maverick söylentileri

Bespin Bulletin tarafından ortaya atılan bu iddiadan önce, oyunun bu hafta tanıtılacağıyla ilgili haberler ortaya çıkmıştı. Yani daha önce de oyunun yakın bir süre içerisinde tanıtılacağını okumuş ve sizlere aktarmıştık. Comicbook.com’da yer alan habere göre oyunun orijinal tanıtım tarihi bu haftaydı, ancak George Floyd protestoları sebebiyle ertelendi.

Bu tanıtım tarihiyle ilgili dikkat çeken nokta, EA Play’den hemen önce düzenlenecek olması. Şirket, EA Play etkinliğini ilk olarak 11 Haziran olarak duyurmuş ancak daha sonra 18 Haziran tarihine ötelemişti. Şirketin böyle büyük bir etkinlik öncesinde başka bir oyununu tanıtması kulağa tuhaf gelse de şirket bunu daha önce de yapmıştı.

Respawn Entertainment’ın geliştirdiği ve EA’in yayınladığı son Star Wars oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order, geçtiğimiz senenin kasım ayında çıkmış ve bir hayli beğenilmişti. Peki, sizin yeni oyundan beklentileriniz neler? Fikirlerinizi ve yeni oyundan beklentilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.