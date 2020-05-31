EA, Star Wars Project Maverick'i Tanıtabilir

Ünlü video oyun üreticisi EA, 2 Haziran'da yeni Star Wars oyunu Star Wars Project Maverick'i tanıtacak gibi görünüyor. Star Wars Project Maverick’in, Star Wars’tan daha küçük ölçekli, çok oyunculu moda sahip bir oyun olacağı söyleniyor.

Bu zamana kadar Star Wars Project Maverick için pek çok açıklama çıktı. 27 Mayıs'ta VentureBeat’ten Jeff Grubb bir oyun duyurusu takvimi paylaşmıştı. Bu takvimde Grubb, 2 Haziran’da olacak duyuru için Mel Gibson'ı kaydetmişti. Bilmeyenler için Mel Gibson, Maverick adlı bir filmde rol almıştı.

Ardından Jason Schreier, EA Motive Montreal'in yeni bir oyunu duyurmak üzere olduğunu iddia etmişti. Schreier ayrıca bu oyunun yeni Star Wars oyunu olduğunu söylemişti.

Jeff Grubb daha sonra Top Gun Maverick'ten bir videoyla Schreier’e cevap verdi.

Şimdi tüm bu olanları birleştirirsek, Electronic Arts'ın 2 Haziran'da Star Wars Project Maverick'i tanıtacağı varsayılıyor. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz Star Wars Project Maverick’in bir VR oyunu olmayacağı.

Oyunun hangi platformlara çıkacağı bilinmiyor

Star Wars Project Maverick, ilk olarak PSN'de ortaya çıktığı için oyunun Playstation'a mı özel olacağını yoksa çok platformlu bir oyun mu olacağını bilmek şimdilik mümkün değil.

Her ne kadar günümüzde satış politikalarıyla oyuncuları kızdırmaktan başka bir şey yapmasa da EA Games, geçmişten günümüze gelen en popüler ve köklü oyun şirketlerinden biri konumunda. EA Games’in oyun dünyasına kattığı birçok başyapıt bulunuyor.

Geçmişten günümüze gelen Ubisoft, Nintendo, Activision ve Sony Computer Entertainment gibi birçok köklü oyun şirketi bulunuyor. EA Games de bu şirketlerden bir tanesi ve hatta belki de en köklü olanı. 27 Mayıs 1982’de ABD’nin California eyaletinde bir grup yazılımcı tarafından kurulan şirket, günümüze kadar yüzlerce oyun piyasaya sürmüş durumda. Sizler için derlediğimiz EA Games Tarihinin En İyi 11 Oyunu Listesine buradan ulaşabilirsiniz.