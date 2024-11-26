Star Wars: Skeleton Crew'in Çıkış Tarihi 1 Gün Öne Çekildi

Star Wars evreninde geçen yeni dizi Skeleton Crew'in çıkışı, Disney tarafından bir gün önceye çekildi.

Disney'in elindeki en önemli markalardan biri olan Star Wars için yeni içerikler gelmeye devam ediyor. Bu içeriklerden biri de yeni Disney+ dizisi Skeleton Crew'in çıkış tarihi bir gün erkene çekildi. Star Wars: Skeleton Crew, 2 Aralık'ta ilk iki bölümü ile Disney+'ta gösterime girecek.

Disney bu açıklama ile birlikte dizinin yeni bir fragmanını da paylaştı. Bu tanıtım fragmanında, youngling olarak adlandırılan Jedi adayları Wim (Ravi Cabot-Conyers), Neel (Robert Timothy Smith), KB (Kyriana Kratter) ve Fern (Ryan Kiera Armstrong)'un güce hassas olan Jod Na Nawood (Jude Law) ile atılacağı hikayeleri izleyeceğiz.

Star Wars evreninde yeni bir hikaye

Şimdiye kadar Star Wars evreninde gördüğümüz hikayeleri andıran bir yapısı olsa da Skeleton Crew, bir anlamda da yeni bir gençlik hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Ekip ise muhtemelen Jedi hikayeleri ile büyümüş ve onlara özel bir ilgi gösteren çocuklardan oluşacak. Jod ve ekibinin amaçları ise şimdilik bilinmiyor.

Yeni dizinin hikayesini öğrenmek için ise çok da fazla beklemek gerekmeyecek. Yine de Star Wars evreninin biraz daha genişleyecek olması, serinin hayranlarına keyfini çıkaracakları yeni bir yapım sunacak.