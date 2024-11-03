Anakin Skywalker, Star Wars Temalı NASCAR Arabasını Tanıttı

Hayden Christensen, NASCAR'da yarışta yer alacak Star Wars temalı otomobili tanıttı.

Sinemanın en büyük markalarından olan Star Wars, son yıllarda sık sık hayranların eleştirilerine maruz kalsa da iş birlikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Giyim firması Columbia da Star Wars serisinin şöhretinden yararlanmak isteyen firmalar arasında yer alıyor.

Aktör Hayden Christensen, üç Star Wars filminde ve iki Star Wars dizisinde Anakin Skywalker/Darth Vader rolünde karşımıza çıkmıştı. Serinin efsanevi tasarımcılarından Doug Chaing'in tasarladığı Star Wars temalı NASCAR aracını tanıtmak için de Christensen piste çıktı.

Araç 11 Kasım'da pistte olacak

Chiang'ın tasarımları sadece aracın kaplaması ile sınırlı değil. Pilotların yarışta kullanacağı kaskları ve yarış tulumlarını da tasarlama görevini üstlendi. Bu otomobil, 10 Kasım'da Phoenix Raceway'de yapılacak olan NASCAR yarışında yer alacak. Aracın sürücü koltuğunda ise NASCAR'ın önemli isimleri arasında bulunan Bubba Wallace yer alacak.

Star Wars tarafından yapılan açıklamada, "yıldız savaşçıları ve hız konusunda bir iki şey bilen" Doug Chiang'ın yapımda yer alan bazı araçları da tasarladığı hatırlatıldı. Columbia Sportswear Marka Yönetimi Direktörü Chris Araujo ise “Geçen yılki koleksiyon o kadar ikonikti ki, Luke ve orijinal üçlemeden ikonik turuncu uçuş tulumunun ardından Vader'a devam etmek çok doğal geldi.” ifadesini kullandı.

Columbia ayrıca 19 Kasım'da yeni Darth Vader koleksiyonunu da tanıtacak.