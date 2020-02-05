Dijital yayın sektörüne bomba gibi bir giriş yapan Disney+, izlenme rekorları kıran Star Wars dizisi The Mandalorian’ın ikinci sezonunu onayladı. Başrolünü Pedro Pascal’ın üstlendiği seri, Ekim 2020'de geri dönecek.

Star Wars evreninin ilk spin-off dizisi olan The Mandalorian, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya çıkan yayın platformu Disney+’ın en sevilen orijinal içeriklerinden biri konumunda. Jon Favreau imzasını taşıyan serinin dokuz bölümden oluşan ilk sezonu aralık ayında final yapmıştı. Hikaye anlatımı ve karakter inşası ile büyük beğeni toplayan The Mandalorian, bilhassa Bebek Yoda’sı ile tam anlamıyla bir fenomene dönüştü.

2020’nin birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklayan Disney CEO’su Bob Iger, The Mandalorian’ın ikinci sezonunun onaylandığını ve Ekim 2020 tarihinde yayınlanacağını müjdeledi. Iger ayrıca yeni sezonun ardından The Mandalorian’a dayanan spin-off’lar görebileceğimizi de ima etti. Dizinin ikinci sezonunda herkesin tanıdığı bazı Star Wars karakterlerinin olabileceğini söyleyen Disney CEO’su, zaten yüksek olan beklentiyi iyice arşa çıkardı.

The Mandalorian'ın ilk sezonu izleyicilerden tam not almıştı

Disney+’ın 28.6 milyon aboneye ulaştığını belirten Iger, platformun sadece üç ay önce çıkış yaptığı düşünüldüğünde, bunun oldukça etkileyici bir sayı olduğuna dikkat çekti. Yayın platformları sayesinde güçlü bir ilk çeyrek yaşadıklarını ifade eden Iger, “Doğrudan tüketiciye yönelik eğlence servislerimiz Disney+, ESPN+ ve Hulu, günümüzün dinamik medya ortamında büyümeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Online dizi ve film platformu Disney+, lansmanından bu yana önemli ölçüde büyüdü. Lansmandan sonraki ilk 24 saat içinde 10 milyon aboneyi gören hizmet, sadece bir ay sonra ise 22 milyondan fazla mobil aboneye ulaştı. Yakın tarihli bir rapora göre, 1,3 milyon insan Disney+’a geçiş yapmak için Netflix aboneliklerini iptal etti. Güçlü bir rekabetle karşı karşıya olan Netflix, buna rağmen 158 milyondan fazla abonesi ile çevrimiçi yayın pazarına liderlik etmeyi sürdürüyor.