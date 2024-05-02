Starbucks’ın hiçbir şey yapmadan milyar dolarlar kazanabildiği legal bir yöntemi bulunuyor.

Daha önce Starbucks kart/mobil uygulaması kullandıysanız kahve alırken fırsatlardan yararlanabildiğinizi biliyorsunuzdur.

Peki ya siz fırsatlardan yararlandığınızı zannederken farkında olmadan markaya daha çok para kazandırıyorsanız? Nasıl mümkün olduğunu anlatalım.

Katlana katlana büyüyen markanın müşterileri için Starbucks kart, mantıklı bir ödeme şekli oldu.

1971 senesinde kurulan Starbucks, seneler boyu ilmek ilmek işleyerek büyük bir başarı elde etti. 1996 yılında, 1000. mağaza açıldı ve sonraki 3 sene içinde bu sayı 2500’e yükseldi. Başarılı olma sebeplerinden en önemlisi, tutarlı bir marka oluşuydu. Yıllar geçtikçe daha fazla müşteriye ulaşılıyordu ve bir “sadakat kartı” piyasaya sürülmüştü.

Sadık müşteriler, aldıkları içecek ve yiyecekleri nakit ya da kredi kartıyla ödemek yerine Starbucks kartı ile ödemeyi mantıklı bulmuştu. Böylece indirimler veya ufak tefek ödüller de kazanabilirlerdi. İçinde tutulan parayı her hâlükârda harcayacaklardı zaten.

Bankalarda bulunan meblağlardan bile fazlası, Starbucks kartlarında.

Starbucks kartına (mobil uygulamadaki dijital kart dahil) sahip tüm müşterilerin kartlarının içindeki bakiyenin toplamı, 1.5 milyar dolar civarında! Bu rakam kulağınıza fazla gelmeyebilir ancak birçok ülkenin banka varlıklarından çok daha fazla.

Üstelik bu meblağların hepsi müşterilerin cebine kalmıyor. Starbucks, paraları legal yoldan bir nevi “cukkalıyor”.

Mobil uygulamada kalan bakiye, Starbucks’ın oluyor.

Starbucks kart kullanıcıları bazen parayı içinde unutabiliyor veya herhangi bir sebepten hiç kullanmayabiliyor. Bu paralar ise şirketin cebine gidiyor ve azımsanacak bir miktar da değil. Senelik 100-150 milyon doları buluyor. Buna ek olarak şirket bir banka gibi işlemediğinden bu para için faiz ödemek gibi mali düzenlemeleri yapması da gerekmiyor.

Böylece müşteriler uygulamayı indirerek kârlı çıktığını düşünürken Starbucks’a milyar dolarlar kazandıran döngünün de bir parçası olabiliyor bazen. Üstelik bu durum yalnızca Starbucks kartları için geçerli değil, bu kartlar her zaman bu şekilde çalışıyor ve paralarımız zengin olan şirketlere akmaya devam ediyor.

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