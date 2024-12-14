Yılbaşı yaklaştığında ortaya çıkan kırmızı Starbucks bardakları birçoğunuzun dikkatini çekmiştir. Peki bu bardakların arkasında sanılandan çok daha kurnazca bir pazarlama taktiği yatıyor desek? Haydi gelin detayları anlatalım.

Starbucks’ın her yıl farklı tasarımlarla tüketiciyle buluşan yılbaşı bardakları, yalnızca bir bardak olmanın ötesine geçmeyi başarmış durumda.

Öyle ki, Starbucks yılbaşı bardaklarını ilk kez 1997 yılında tanıtmasının ardından o günden beri her yıl yeni yıl ruhunu yansıtan özel tasarımlarla bu geleneği devam ettiriyor.

Starbucks’ın bu bardakları kullanmasındaki amaçsa bardakları tüketicilerle duygusal bir bağ kurmanın bir yolu olarak kullanmak.

Bu sayede bardakları yalnızca fonksiyonel olarak değil sembolik olarak da kullanmayı amaçlayan Starbucks, tüketicilere kendilerini özel hissettirmeyi amaçlıyor.

Hem 27 yıldır sürdüğü geleneği ile onlara bir çeşit nostalji sunarken hem de tasarımı her sene farklılaştırarak keşfedilmeyi bekleyen bir hikâye yaratıyorlar.

Örneğin, 2016 yılında bardakları müşterilerin üzerine kendi çizimlerini yapabilecekleri bir tuval şeklinde tasarlayan Starbucks tüketicilerin sadece kahve değil, bir deneyim de satın aldıklarını hissetmelerini amaçlıyor.

Starbucks’ın yılbaşı bardaklarının asıl gücüyse tüketicilerin bilinç altlarını hedeflemesinde yatıyor.

Starbucks’ın odaklandığı ilk nokta ise tüketicilerin aidiyet duygusu.

Çünkü Starbucks, aslında yılbaşına özel ürettiği bardaklarıyla bir topluluk yaratmayı hedefliyor.

Bunuysa, tüketicilerin söz konusu bardakları sosyal medyada ya da sosyal çevrelerinde paylaşması ve böylelikle kendilerini bir grubun parçası gibi hissetmeleri ile elde etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca Starbuks, bu bardaklar ile yeni yıl ruhunu daha da hissettirmeyi amaçlayarak tüketicilerin bilinç altında, kahve içme deneyimini yeni yıl sezonunun neşesini ve ruhunu vurgulayan bir deneyim olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Yani, özellikle yılbaşı sezonunda tüketicilerin hissettiği nostalji, mutluluk ve paylaşma arzusu ile bardakların sembolik değerini artırıyor da diyebiliriz.

Starbucks’ın ikonikleşmiş yılbaşı bardakları sektöre de ilham olmuş durumda!

Yılbaşı’na özel bardakların başarısı ile birlikte sadece kahve sektöründe değil birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama stratejilerini yeniden düzenlediği de biliniyor.

Öyle ki, şirketler artık ürünlerini yalnızca basit bir tüketim nesnesi olarak değil, Starbucks’ın yaptığı gibi bir değer önermesine sahip olan hikâye anlatımı aracı olarak sunmaya başladı.

Bu doğrultuda birçok şirket yeni yıl dönemine özel tasarımlar ya da ürünlerle bu döneme özel pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyorlar.

Sezonluk tasarımlar ve duygusal bağ kurmayı hedefleyen kampanyalar artık pek çok sektörde uygulanır hâle geldi.

Hatta Starbucks’ın kırmızı bardakları o kadar başarılı oldu ki, birçok şirketin yeni yıl kampanyalarına başlamak için Starbucks’ın yeni yıl temalı bardaklara geçmesini beklediğini söyleyenler bile var!

Özetlemek gerekirse, Starbucks’ın yılbaşı bardakları sadece kahvemizi içmemizi sağlayan birer araç olarak değil, bizlere yeni yıl ruhunu anımsatan ve bilinç altımıza oynayan sembolik bir değere dönüşmeyi başarmış durumda.

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