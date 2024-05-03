Aslında Onları Başka Biri Olarak Tanımıştık: İsimlerinde Değişiklik Yapan Büyük Markalar

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Birçok markayı benzersiz isimleriyle tanıyoruz. Peki bu markalar ortaya çıktığı ilk andan itibaren aynı ismi mi kullanıyor? Bu içerikte, isim değişikliği yapmış markaları inceleyeceğiz.

Bir markanın ismi o markanın kimliğinin en temel yapı taşı. Hatta markalaşma macerasında isim seçimi en önemli aşamalardan biri de diyebiliriz.

Bazen markalar çeşitli sebeplerle isimlerinde değişiklik yapmayı tercih edebiliyor. “Yeniden markalama” dediğimiz bu sürecin sonucunda isminde büyük ya da küçük değişiklikler yapan markalar bu cesur kararla ticari hayatlarına farklı bir isimle devam etmeye karar verebiliyor.

"Fox" ismiyle bildiğimiz kanal isim hakları dolayısıyla adını "Now" olarak değiştirmişti.

Now TV

Beyaz yakalıların sadık yâri “Sodexo” artık “Pluxee” ismini kullanıyor.

sodexo

Marka yeni ismin anlamını şu şekilde açıklıyor; “Plux" pozitifliği, “x” çalışanlar için artı değer yaratmayı, “ee” eki de İngilizcedeki “employee” (çalışan) kelimesini simgeliyor.

AtlasJet de iflas etmeden önce “Atlasglobal” ismini kullanmayı tercih etmişti. Ne diyelim. Uğursuz geldi herhalde...

atlasjet

Yine bir hava yolu şirketi olan AnadoluJet, artık “AJet” ismini kullanmakta.

ajet

Türk Hava Yolları'na ait bir marka olan AJet, düşük maliyetli havayolu şirketi imajını daha iyi yansıtmak adına adını değiştirdiğini belirtiyor.

Buna ek olarak küresel pazarda daha kısa ve akılda kalıcı bir isimle daha iyi bir yer etmeyi de amaçladıkları belirtilmiş.

Hürriyet Emlak da adını “Hepsi Emlak” olarak değiştirdi.

hepsi emlak

Hürriyet Emlak olarak bildiğimiz bu platform da daha genç ve dinamik bir imaj yakalamak için isim değişikliği yaptığını belirtiyor.

“Negro” ismiyle tanıdığımız bisküvi de adını ırkçı bir anlama geldiği için “Nero” olarak değiştirmişti.

negro

Gözlerimizi yaşartan bir kararla "Twitter" ismi de "X" olarak değişmişti.

twitter

"Boyner" ismiyle tanıdığımız mağazalarsa eskiden "Çarşı" ismini kullanıyordu.

boyner

İspanyol bankası BBVA ile birleşmesinin ardından "Garanti" ismi "Garanti BBVA" olarak değişmişti.

garanti

Benzer bir şekilde Finansbank da birleşme sonrasında adını "QNB Finansbank" olarak değiştirmişti.

finansbank

Bu içeriğimizde, ticari hayatları boyunca tek bir isme bağlı kalmamış olan markaları derledik.

Sizce yaptıkları değişimler daha mı iyi yoksa daha mı kötü olmuş?

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