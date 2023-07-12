Özellikle bilim-kurgu oyunu hayranlarının merakla beklediği Starfield hakkındaki tüm detaylar bu içeriğimizde! İşte Starfield sistem gereksinimleri, fiyatı, çıkış tarihi ve diğer tüm bilgiler...

Bethesda'nın oyun dünyasında ses getiren yeni oyunu Starfield, Xbox Games Showcase'de 45 dakikalık bir oynanış videosuyla karşımıza çıktı ve artık elimizde net bir çıkış tarihi, fiyat ve sistem gereksinimleri de var. En güzel haberse; Game Pass abonelerinin oyunun fiyatını umursamalarına gerek yok…

Bethesda tarafından yapılan açıklamalara göre Starfield'da oyuncuların keşfedebileceği 1000'den fazla gezegen olacak. Oyunda Bethesda'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük şehir olan New Atlantis yer alacak. Oyun yalnızca sanat, görev ve yapılar açısından değil iletişime geçilen NPC'ler açısından da epey zengin olacak.

Starfield sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 22H2

Windows 10 22H2 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

Önerilen:

İşletim sistemi: Güncel Windows 10/11

Güncel Windows 10/11 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

Steam'deki sistem gereksinimleri listesi bunlardan ibaret olsa da AMD ve Bethesda ortaklığında yayınlanan yeni reklamda detaylı gereksinimlere de yer verildi. Sorun, bu gereksinimler sadece AMD ekipmanları üzerinden verildi.

1080p çözünürlükte oynamak için: İşlemci: AMD Ryzen 5 7600 Ekran kartı: AMD Radeon RX 7600

1440p (2K) çözünürlükte oynamak için: İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800

4K çözünürlükte oynaman için: İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XT



Bu gereksinimlere göz attığımızda 2K çözünürlükte NVIDIA'nın GeForce RTX 2080 ekran kartının da rahatlıkla önerilebileceğini görüyoruz. Zira AMD'nin RX 6800 eş değeri RTX 2080 olarak gösteriliyor.

Starfield nasıl bir oyun olacak?

Starfield hikâyesi

Stafield, insanlık olarak içinde bulunduğumuz Güneş Sistemi'nden 50 ışık yılı uzağa kadar ulaşan "Yerleşik Sistemler" adlı bir sistemde geçiyor. 2310'lu yıllarda, en büyük iki taraf olan United Colonies ve Freestar Collective, "Colony War (Koloni Savaşı)" adlı bir savaşa giriyor.

Oyunda oynayacağımız zaman dilimi ise bu savaştan 20 yıl sonraya denk geliyor. Oyunda, uzay kaşiflerinden oluşan "Constellation" adlı bir organizasyonun üyesiyiz ve uzayda bir maceraya dalıyoruz.

Starfield oynanışı

Aksiyon-rol yapma oyununun yeni bir üyesi olan Starfield'da oyunu hem birinci şahıs hem de üçüncü şahıs bakış açısıyla oynayabileceğiz. Oyun dünyası, keşfedilmek üzere bizleri bekleyen yüzlerce elemente sahip olacak. Bu dünyada dolaşmak ve nereye gitmek istediğiniz, görevler haricinde tamamen sizin seçiminize bırakılıyor.

Oyunda 1000'den fazla gezegen bulunuyor ve biz, bu gezegenlere uzay gemimizle yolculuk yapabiliyoruz. Ancak gezegenlere tamamen kendi ellerimizle inmiyoruz. Uzay gemisi, gezegene yaklaşmamızla birlikte atmosfere otomatik olarak giriş yapıyor, gerisi bize bırakılıyor.

Oyun içinde çok çeşitli NPC'lerle karşılaşabilecek, hatta bu NPC'leri yanımıza alarak yolculuğumuza veya savaşımıza yardım etmesini bile sağlayabileceğiz. Ayrıca gemimize yeni mürettebat üyeleri de katabileceğiz.

Starfield'da yer çekimi, tüm gezegenlerde farklı olacak

Starfield'da yerçekimi, her gezegende farklı olacak. Dolayısı ile bazı gezegenlerde hareketler çok ağır olurken bazılarında karakterinizin adeta uçtuğunu görebileceksiniz. Dahası bu farklılık, oyundaki silah seslerine kadar tüm mekanikleri etkileyecek. Oyunda asteroid kuşaklarının içinden geçebilecek ve uzayda sahipsiz uzay gemileri keşfedebileceksiniz.

Oyunda hem uzay gemisi satın alabilecek hem de satın aldığınız gemileri yine ücretli donanımlarla özelleştirebileceksiniz. Tabi bu özelleştirme seçenekleri kargo ambarlarından yaşam alanlarına kadar mümkün olacak. Bethesda, özellikle uzay gemilerini istediğiniz her şekilde özelleştirebileceğinizi iddia ediyor. Siz yine de hayal gücünüzü çok zorlamayın…

Starfield karakterinizin yara izlerini ve belirleyebileceksiniz

Oyunda mürettebat kiralama, savaştığınız gemileri yağmalama ya da hurdaya çıkarma gibi mekanikler de var. Tabii şunu belirtelim, muharebede yendiğiniz bir uzay gemisi tamamen sizin olur ve filonuza eklenir. Yani düşman gemisine isterseniz binebilirsiniz de.

Starfield, karakter yaratma konusunda da geniş seçenekler sunacak. Yüz lekeleri, makyaj unsurları, yara izleri, diş ayarları gibi detay seçenekler dahi bulunuyor. Oyunda dört dereceye sahip toplam beş yetenek ağacı bulunuyor ve her seviye atladığınızda bir bir beceri puanı kazanıyorsunuz. Hangi becerilerin kilidini açacağınız, özgün bir karaktere sahip olmanızı sağlayacak.

Starfield çıkış tarihi ve fiyatı

Starfield, 6 Eylül'de Xbox Series S, Series X ve PC için yayınlanacak. Game Pass aboneleri, Starfield oynamak için herhangi bir ek ücret ödemeyecekler. Game Pass abonesi olmayanlar ise Xbox sürümü için 1.150 TL, PC sürümü için ise 899 TL ödemek durumunda olacaklar. Premium Edition ise PC'de 1.299 TL, Xbox'ta ise 1.600 TL fiyata sahip.

Starfield'ın 45 dakikalık oynanış videosu