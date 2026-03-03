Uzun Süren Bekleyiş Sona Eriyor: Starfield'ın PS5 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Konsol tarafında Xbox'a özel olarak çıkan Bethesda imzalı oyun Starfield'ın PS5'e geleceği tarih ortaya çıktı.

Bethesda’nın büyük bütçeli uzay RPG’si Starfield, uzun süren bekleyişin ardından yakında PS5 oyuncularıyla buluşacak. Güvenilir sızıntı kaynağı bilibil-kun’un paylaştığı bilgilere göre oyun, Nisan ayında PS5'e geliyor.

Bilibil-kun daha önce PS5 Pro ve çeşitli PlayStation Plus içeriklerini doğru şekilde sızdırmasıyla tanınıyor. Bu nedenle sızıntıları oyun sektöründe ciddiye alınan bir isim.

Ön siparişler iki hafta sonra, resmî çıkış 7 Nisan'da

Sızıntıya göre PS5 için ön siparişler 17 veya 18 Mart civarında başlayacak. Oyunun çıkış tarihi ise 7 Nisan olacak. Eğer bu bilgi doğruysa resmî duyurunun da aynı tarihlerde gelmesi bekleniyor.

Oyunu daha önce deneyimleyip köklü yenilikler bekleyenler için ise beklentiler düşük tutulmalı. Bethesda’nın başındaki isimlerden Todd Howard, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada gelecek büyük güncellemenin “Starfield 2.0” olmayacağını ve oyundan sıkılanların fikrini kökten değiştirmeyeceğini söylemişti.

Bir diğer dikkat çekici detay ise oyunun PS5 için fiziksel sürümle de piyasaya çıkacak olması. Yani koleksiyoncular şimdiden raflarında yer açmaya başlayabilir.