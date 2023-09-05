Yarın karşımıza çıkacak Starfield, bu zamana kadar büyük bir heyecanı beraberinde getirdi ve oyuncuların beğenisini şimdiden kazandı. “Uzayda geçen Skyrim” şeklinde bilinen oyun, özgür bir uzay macerasında oyuncuları oradan oraya sürükleyecek. Fakat kafanızda No Man’s Sky gibi çevrimiçi bir oyun canlanmasın. Zira Starfield tek kişilik bir oyun.
Eğer hayal kırıklığına uğradıysanız da üzülmeyin. İçinde online alternatiflerin de yer aldığı Starfield’a benzer oyunlar listemiz kenarda sizleri bekliyor olacak. Biz Starfield’a dönelim. Oyuna başlamadan önce bilmek isteyeceğiniz görev listesi, Game Is Hard’da paylaşıldı. Toplamda 19 adet ana hikâye görevi bulunuyor.
Starfield’da hangi görevler var?
- One Small Step
- The Old Neighbourhood
- The Empty Nest
- Back to Vectera
- Into the Unknown
- All That Money Can Buy
- Starborn
- Further into the Unknown
- Short Sighted
- No Sudden Moves
- High Price to Pay
- Unity
- In Their Footsteps
- Unearthed
- Final Glimpses
- Missed Beyond Measure
- Entangled
- Revelation
- One Giant Leap
İki görev türü var.
Bunların ilki hikâyeyi tamamlamak için yapmanız gereken ana görevler iken diğeri de yan görevler. Ana hikâyede ilerlerken rotadan sapıp bu görevlere gelerek daha çok keşif yapabilir ve evren hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Özellikle de güçlü düşmanları daha rahat alt edebilmek adına bu yolu izlemenizi tavsiye ederiz.
Yan görevlerden de örnek verelim:
Oyunda katılabileceğiniz farklı gruplar yer alıyor ve bu gruplar için yapmanız gereken farklı yan görevler var. Bu da kendi hikâyenizi yazmanızı sağlayacak faktörlerden biri.
Örneğin söz konusu kolonilerden United Colonies Vanguard veya UC Vanguard için yapmanız gereken görevler şunlar:
- Keeping the Peace
- Supra Et Ultra
- Grunt Work
- Delivering Devils
- Eyewitness
- Friends Like These
- The Devils You Know
- War Relics
- Hostile Intelligence
- A Legacy Forged
Spoiler olmaması adına görevlerden bahsetmeyeceğiz. Fakat oyunu oynamayacaksanız ve izlemek istiyorsanız görevlerin adını aratarak oynanış videolarına ulaşabilirsiniz. “Uzay konsepti beni sarmıyor” diyenlerdenseniz alternatif oyun listemize de göz atabilirsiniz: