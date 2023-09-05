Oldukça derin bir hikâyeye sahip olan oyunda neredeyse 20 ana görev bulunuyor. Keşfedilecek devasa evrende elbette yapacak çok şey bulacağız.

Yarın karşımıza çıkacak Starfield, bu zamana kadar büyük bir heyecanı beraberinde getirdi ve oyuncuların beğenisini şimdiden kazandı. “Uzayda geçen Skyrim” şeklinde bilinen oyun, özgür bir uzay macerasında oyuncuları oradan oraya sürükleyecek. Fakat kafanızda No Man’s Sky gibi çevrimiçi bir oyun canlanmasın. Zira Starfield tek kişilik bir oyun.

Eğer hayal kırıklığına uğradıysanız da üzülmeyin. İçinde online alternatiflerin de yer aldığı Starfield’a benzer oyunlar listemiz kenarda sizleri bekliyor olacak. Biz Starfield’a dönelim. Oyuna başlamadan önce bilmek isteyeceğiniz görev listesi, Game Is Hard’da paylaşıldı. Toplamda 19 adet ana hikâye görevi bulunuyor.

Starfield’da hangi görevler var?

One Small Step The Old Neighbourhood The Empty Nest Back to Vectera Into the Unknown All That Money Can Buy Starborn Further into the Unknown Short Sighted No Sudden Moves High Price to Pay Unity In Their Footsteps Unearthed Final Glimpses Missed Beyond Measure Entangled Revelation One Giant Leap

İki görev türü var.

Bunların ilki hikâyeyi tamamlamak için yapmanız gereken ana görevler iken diğeri de yan görevler. Ana hikâyede ilerlerken rotadan sapıp bu görevlere gelerek daha çok keşif yapabilir ve evren hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Özellikle de güçlü düşmanları daha rahat alt edebilmek adına bu yolu izlemenizi tavsiye ederiz.

Yan görevlerden de örnek verelim:

Oyunda katılabileceğiniz farklı gruplar yer alıyor ve bu gruplar için yapmanız gereken farklı yan görevler var. Bu da kendi hikâyenizi yazmanızı sağlayacak faktörlerden biri.

Örneğin söz konusu kolonilerden United Colonies Vanguard veya UC Vanguard için yapmanız gereken görevler şunlar:

Keeping the Peace

Supra Et Ultra

Grunt Work

Delivering Devils

Eyewitness

Friends Like These

The Devils You Know

War Relics

Hostile Intelligence

A Legacy Forged

Spoiler olmaması adına görevlerden bahsetmeyeceğiz. Fakat oyunu oynamayacaksanız ve izlemek istiyorsanız görevlerin adını aratarak oynanış videolarına ulaşabilirsiniz. “Uzay konsepti beni sarmıyor” diyenlerdenseniz alternatif oyun listemize de göz atabilirsiniz: