RPG türünü seven devasa bir oyuncu kitlesini alıp uzayda bir maceraya sürükleyecek olan Starfield, yarın karşımıza çıkıyor. Game Pass’e de eklenecek olan oyun; Skyrim, No Man’s Sky ve Fallout 4 gibi oyunlardan belli başlı özellikleri bünyesinde toplamış. Eğer buna benzer oyunları görmek ve türe alışıp sonradan Starfield’a dahil olmak isterseniz listemize göz atabilirsiniz.
Biz oyunumuza dönelim. Starfield, her ne kadar size büyük bir özgürlük sunacak olsa da tekin olmayan uzayda hayatta kalabilmek için belli faktörleri göz önünde bulundurmanız gerek. Oyunda açacağınız yetenekler de en önemlileri arasında. Touch Tap Play de bunları S sınıfından D sınıfına doğru sınıflandırmış.
Starfield’da önce hangi yetenekleri açmalısınız?
S sınıfındaki yetenekler:
- Rejuvenation (Fiziksel) - Çatışma dışında can yeniler
- Commerce (Sosyal) - Yüzde 5 daha ucuza alıp yüzde 10 daha fazlasına sat
- Armor Penetration (Dövüş) - Saldırılar, hedefin zırhının yüzde 15’ini yok sayar
- Research Methods (Bilim) - Eşya üretmek ve araştırma tamamlamak için gereken kaynak miktarı yüzde 10 azalır
- Manipulation (Sosyal) - Maksimum sizin seviyenizdeki bir NPC’yi belirli bir süreliğine emirlere uymaya zorlayabilirsiniz.
- Lasers (Dövüş) - Lazer silahları yüzde 10 daha fazla hasar verir.
- Outpost Engineering (Bilim) - Gelişmiş karakol modülleri üretebilir ve araştırabilirsiniz
- Targeting Control Systems (Teknoloji) - Gemi hedef almayı mümkün kılar
- Weight Lifting (Fiziksel) - Toplam taşıma kapasitesini 10 kilogram artırır
- Starship Design (Teknoloji) - Gelişmiş gemi modüllerinin kurulabilmesini sağlar
A sınıfındaki yetenekler:
- Security (Teknoloji) - Gelişmiş kilitleri hack’leyebilirsiniz
- Payloads (Teknoloji) - Gemi kapasitesi yüzde 10 artar
- Ship Command (Sosyal) - 4 aktif mürettebat üyesi alabilirsiniz
- Crippling (Dövüş) - İnsan düşmanlar belli bir hasarın ardından yüzde 30 ihtimalle düşebilir
- Marksmanship (Dövüş) - Otomatik olmayan menzilli silahlarda kritik hasar şansını yüzde 3 artırır
- Surveying (Bilim) - El tarayıcısına yakınlaştırma ekler ve tarama menzili artar
- Fitness (Fiziksel) - Oksijen miktarı yüzde 10 artar
- Pain Tolerance (Fiziksel) - Fiziksel hasar yüzde 5 azalır
- Outpost Management (Sosyal) - Karakollara ek kargo bağlantıları eklenebilir
- Astrophysics (Bilim) - Bulunduğunuz gezegenin uydularını tarayabilirsiniz
B sınıfındaki yetenekler:
- Stealth (Fiziksel) - Susturuculu silahlar yüzde 5 daha fazla gizlilik hasarı verir ve yüzde 25 daha zor görülebilir hâle gelirsin
- Wellness (Fiziksel) - Maksimum can yüzde 10 artar
- Theft (Sosyal) - Hedeflerin cebini gizlice yoklayabilirsiniz.
- Leadership (Sosyal) - Ekip arkadaşlarının bağı yüzde 25 daha hızlı kuvvetlenir
- Targeting (Dövüş) - Düşman işaretleme imkânı sunar ve isabetle menzili geliştirir
- Dueling (Dövüş) - Yakın dövüş silahları yüzde 25 daha fazla hasar verir
- Spacesuit Design (Bilim) - Gelişmiş uzay kıyafeti ve parçaları üretebilirsin
- Weapon Engineering (Bilim) - Tezgahta gelişmiş silah parçaları üretebilirsin
- Shield Systems (Teknoloji) - Geminin kalkan miktarı yüzde 20 artar
- Missile Weapon Systems (Teknoloji) - Geminin misilleri yüzde 10 daha fazla hasar verir, hedef alma modunun bedeli yüzde 20 azalır.
C sınıfındaki yetenekler:
- Concealment (Fiziksel) - Düşman mayınları tetiklenmez ve yakın dövüş hasarı artar
- Martial Arts (Fiziksel) - Yakın dövüşte yüzde 15 kritik vuruş şansı
- Deception (Sosyal) - Güçlü gemiler korsanlık taleplerine itaat eder
- Negotiation (Sosyal) - Diyaloglarda rüşvet seçeneği açılır
- Sharpshooting (Dövüş) - Menzilli silahlarla kafa vuruşları yüzde 50 ihtimalle kritik olur
- Rapid Reloading (Dövüş) - Balistik silahlarda mermi, yüzde 30 daha hızlı değişir
- Chemistry (Bilim) - Gelişmiş kimyasallar üretebilirsin
- Special Projects (Bilim) - Deneysel projeleri araştırabilirsin
- Piloting (Teknoloji) - Gemi üzerindeki kontrolünüzü geliştirir
- Starship Engineering (Teknoloji) - Tüm gemi tamir sistemleri yüzde 10 daha hızlı çalışır
D sınıfındaki yetenekler:
- Ballistics (Dövüş) - Balistik silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir
- Pistol Certification (Dövüş) - Tabancalar yüzde 10 daha çok hasar verir
- Shotgun Certification (Dövüş) - Pompalı tüfekler yüzde 10 daha çok hasar verir
- Demolitions (Dövüş) - Patlayıcı atacakken izleyeceği yolü görebilirsiniz, patlama alanı yüzde 25 genişler
- Heavy Weapons Certification (Dövüş) - Ağır silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir
- Incapacitation (Dövüş) - EM silahları yüzde 5 daha çok hasar verir
- Particle Beams (Dövüş) - Bu tür deki silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir
- Rifle Certification (Dövüş) - Tüfekler yüzde 10 daha çok hasar verir
- Sniper Certification (Dövüş) - Dürbünlü silahlar daha sabit olur
- Boxing (Fiziksel) - Silahsız saldırılar yüzde 25 daha çok hasar verir ve güçlü saldırılar yüzde 25 daha az oksijen tüketir
- Energy Weapon Dissipation (Fiziksel) - Enerji hasarı yüzde 5 azalır
- Environmental Conditioning (Fiziksel) - Çevresel hasara karşı 10 dayanıklılık
- Gymnastics (Fiziksel) - Kayma açılır, düşme hasarı yüzde 15 azalır
- Nutrition (Fiziksel) - Yiyecek ve içecekler yüzde 10 daha etkili olur
- Cellular Regeneration (Fiziksel) - Yaraların doğal olarak iyileşme şansı artar
- Decontamination (Fiziksel) - Enfeksiyonların doğal olarak iyileşme şansı artar
- Neurostrikes (Fiziksel) - Silahsız bir saldırıyla yüzde 10 NPC sersemletme şansı
- Astrodynamics (Bilim) - Uzun zıplama menzili yüzde 15 artar
- Geology (Bilim) - Yüzeydeki nesnelerden daha çok kaynak çıkarma ihtimali
- Medicine (Bilim) - İyileştirme paketleri yüzde 10 fazladan iyileştirir
- Botany (Bilim) - Bitkilerden daha çok kaynak çıkarma ihtimali ve onları daha iyi araştırma imkânı
- Scanning (Bilim) - Kaynakları tespit edebilir, uzaydaki gemiler hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz
- Zoology (Bilim) - Hayvanlara zarar vermeden kaynak toplayabilme, onlardan daha çok yaygın kaynak elde etme
- Aneutronic Fusion (Bilim) - Gemi reaktörleri fazladan güç ünitesi üretir
- Planetary Habitation (Bilim) - Ekstrem iklimlere sahip gezegenlerde karakol inşa edebilirsin. Karakol sayısı 4’e yükselir
- Ballistic Weapon Systems (Teknoloji) - Balistik gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 20 azalır
- Boost Pack Training (Teknoloji) - Hızlanma paketleri verir
- Energy Weapon Systems (Teknoloji) -
- Engine Systems (Teknoloji) - Enerji kullanan gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 15 azalır
- Particle Beam Weapon Systems (Teknoloji) - Bu sınıftaki gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 10 azalır
- Robotics (Teknoloji) - Robotlara yüzde 10 fazla hasar verirsin, kendinden maksimum 10 seviye yüksek olan bir robotu belirli süreliğine durdurabilirsin.
- Automated Weapon Systems (Teknoloji) - Otomasyonlu gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 20 azalır
- Boost Assault Training (Teknoloji) - Yeteneği kullandığınızda çevredeki düşmanlar hasar alır ve yanabilir
- Gastronomy (Sosyal) - Yiyecek ve içecek üretebilirsiniz
- Persuasion (Sosyal) - İkna kabiliyeti yüzde 10 artar
- Scavenging (Sosyal) - Loot’lama yaparken ekstra para bulabilirsiniz
- Diplomacy (Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi dövüşmeyi bırakmaya zorlayabilirsin
- Intimidation (Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi kaçmaya zorlayabilirsin
- Isolation (Sosyal) - Yanında ekip arkadaşın yokken giydiğin her bir uzay giysisi ve kaskı için yüzde 10 fazladan hasar verip yüzde 15 az hasar alırsın
- Instigation (Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi takım arkadaşlarına saldırmaya zorlayabilirsin
- Xenosociology (Sosyal) - Kendinden maksimum 10 seviye yukarıdaki bir uzaylıyı, dövüşmeyi bırakmaya zorlayabilirsin
En başlarda açmanızı tavsiye ettiklerimiz:
- Security
- Medicine
- Persuasion
- Boost Pack Training
- Weight-Lifting
- Ballistics
- Fitness
Bahsettiğimiz yeteneklerin ilk seviyedeki özelliklerini sizlere anlattık. Bunları geliştirdikçe yeteneklerin yanında verdiğimiz etkiler de daha güçlü hâle geliyor. Örneğin Commerce yeteneğindeki yüzde 5 ucuza alıp yüzde 10 pahalıya satma kısmı, dördüncü seviyede yüzde 20 ucuza alıp yüzde 25 pahalıya satma hâline geliyor. Diğer yetenekler için de bu durum geçerli.
Starfield’da bu yetenekleri kullanabileceğiniz görevleri ve Starfield’dan önce veya sonra göz atabileceğiniz benzer oyunları görebilmek için aşağıdaki içeriklerimize bakabilirsiniz.