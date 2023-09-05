Oyuncularla buluşması an meselesi olan Starfield, oldukça karışık gelebilecek bir yetenek ağacıyla geliyor. Biz de bu karışıklığı ortadan kaldırıyoruz.

RPG türünü seven devasa bir oyuncu kitlesini alıp uzayda bir maceraya sürükleyecek olan Starfield, yarın karşımıza çıkıyor. Game Pass’e de eklenecek olan oyun; Skyrim, No Man’s Sky ve Fallout 4 gibi oyunlardan belli başlı özellikleri bünyesinde toplamış. Eğer buna benzer oyunları görmek ve türe alışıp sonradan Starfield’a dahil olmak isterseniz listemize göz atabilirsiniz.

Biz oyunumuza dönelim. Starfield, her ne kadar size büyük bir özgürlük sunacak olsa da tekin olmayan uzayda hayatta kalabilmek için belli faktörleri göz önünde bulundurmanız gerek. Oyunda açacağınız yetenekler de en önemlileri arasında. Touch Tap Play de bunları S sınıfından D sınıfına doğru sınıflandırmış.

S sınıfındaki yetenekler:

Rejuvenation (Fiziksel) - Çatışma dışında can yeniler

(Fiziksel) - Çatışma dışında can yeniler Commerce (Sosyal) - Yüzde 5 daha ucuza alıp yüzde 10 daha fazlasına sat

(Sosyal) - Yüzde 5 daha ucuza alıp yüzde 10 daha fazlasına sat Armor Penetration (Dövüş) - Saldırılar, hedefin zırhının yüzde 15’ini yok sayar

(Dövüş) - Saldırılar, hedefin zırhının yüzde 15’ini yok sayar Research Methods (Bilim) - Eşya üretmek ve araştırma tamamlamak için gereken kaynak miktarı yüzde 10 azalır

(Bilim) - Eşya üretmek ve araştırma tamamlamak için gereken kaynak miktarı yüzde 10 azalır Manipulation (Sosyal) - Maksimum sizin seviyenizdeki bir NPC’yi belirli bir süreliğine emirlere uymaya zorlayabilirsiniz.

(Sosyal) - Maksimum sizin seviyenizdeki bir NPC’yi belirli bir süreliğine emirlere uymaya zorlayabilirsiniz. Lasers (Dövüş) - Lazer silahları yüzde 10 daha fazla hasar verir.

(Dövüş) - Lazer silahları yüzde 10 daha fazla hasar verir. Outpost Engineering (Bilim) - Gelişmiş karakol modülleri üretebilir ve araştırabilirsiniz

(Bilim) - Gelişmiş karakol modülleri üretebilir ve araştırabilirsiniz Targeting Control Systems (Teknoloji) - Gemi hedef almayı mümkün kılar

(Teknoloji) - Gemi hedef almayı mümkün kılar Weight Lifting (Fiziksel) - Toplam taşıma kapasitesini 10 kilogram artırır

(Fiziksel) - Toplam taşıma kapasitesini 10 kilogram artırır Starship Design (Teknoloji) - Gelişmiş gemi modüllerinin kurulabilmesini sağlar

A sınıfındaki yetenekler:

Security (Teknoloji) - Gelişmiş kilitleri hack’leyebilirsiniz

(Teknoloji) - Gelişmiş kilitleri hack’leyebilirsiniz Payloads (Teknoloji) - Gemi kapasitesi yüzde 10 artar

(Teknoloji) - Gemi kapasitesi yüzde 10 artar Ship Command (Sosyal) - 4 aktif mürettebat üyesi alabilirsiniz

(Sosyal) - 4 aktif mürettebat üyesi alabilirsiniz Crippling (Dövüş) - İnsan düşmanlar belli bir hasarın ardından yüzde 30 ihtimalle düşebilir

(Dövüş) - İnsan düşmanlar belli bir hasarın ardından yüzde 30 ihtimalle düşebilir Marksmanship (Dövüş) - Otomatik olmayan menzilli silahlarda kritik hasar şansını yüzde 3 artırır

(Dövüş) - Otomatik olmayan menzilli silahlarda kritik hasar şansını yüzde 3 artırır Surveying (Bilim) - El tarayıcısına yakınlaştırma ekler ve tarama menzili artar

(Bilim) - El tarayıcısına yakınlaştırma ekler ve tarama menzili artar Fitness (Fiziksel) - Oksijen miktarı yüzde 10 artar

(Fiziksel) - Oksijen miktarı yüzde 10 artar Pain Tolerance (Fiziksel) - Fiziksel hasar yüzde 5 azalır

(Fiziksel) - Fiziksel hasar yüzde 5 azalır Outpost Management (Sosyal) - Karakollara ek kargo bağlantıları eklenebilir

(Sosyal) - Karakollara ek kargo bağlantıları eklenebilir Astrophysics (Bilim) - Bulunduğunuz gezegenin uydularını tarayabilirsiniz

B sınıfındaki yetenekler:

Stealth (Fiziksel) - Susturuculu silahlar yüzde 5 daha fazla gizlilik hasarı verir ve yüzde 25 daha zor görülebilir hâle gelirsin

(Fiziksel) - Susturuculu silahlar yüzde 5 daha fazla gizlilik hasarı verir ve yüzde 25 daha zor görülebilir hâle gelirsin Wellness (Fiziksel) - Maksimum can yüzde 10 artar

(Fiziksel) - Maksimum can yüzde 10 artar Theft (Sosyal) - Hedeflerin cebini gizlice yoklayabilirsiniz.

(Sosyal) - Hedeflerin cebini gizlice yoklayabilirsiniz. Leadership (Sosyal) - Ekip arkadaşlarının bağı yüzde 25 daha hızlı kuvvetlenir

(Sosyal) - Ekip arkadaşlarının bağı yüzde 25 daha hızlı kuvvetlenir Targeting (Dövüş) - Düşman işaretleme imkânı sunar ve isabetle menzili geliştirir

(Dövüş) - Düşman işaretleme imkânı sunar ve isabetle menzili geliştirir Dueling (Dövüş) - Yakın dövüş silahları yüzde 25 daha fazla hasar verir

(Dövüş) - Yakın dövüş silahları yüzde 25 daha fazla hasar verir Spacesuit Design (Bilim) - Gelişmiş uzay kıyafeti ve parçaları üretebilirsin

(Bilim) - Gelişmiş uzay kıyafeti ve parçaları üretebilirsin Weapon Engineering (Bilim) - Tezgahta gelişmiş silah parçaları üretebilirsin

(Bilim) - Tezgahta gelişmiş silah parçaları üretebilirsin Shield Systems (Teknoloji) - Geminin kalkan miktarı yüzde 20 artar

(Teknoloji) - Geminin kalkan miktarı yüzde 20 artar Missile Weapon Systems (Teknoloji) - Geminin misilleri yüzde 10 daha fazla hasar verir, hedef alma modunun bedeli yüzde 20 azalır.

C sınıfındaki yetenekler:

Concealment (Fiziksel) - Düşman mayınları tetiklenmez ve yakın dövüş hasarı artar

(Fiziksel) - Düşman mayınları tetiklenmez ve yakın dövüş hasarı artar Martial Arts (Fiziksel) - Yakın dövüşte yüzde 15 kritik vuruş şansı

(Fiziksel) - Yakın dövüşte yüzde 15 kritik vuruş şansı Deception (Sosyal) - Güçlü gemiler korsanlık taleplerine itaat eder

(Sosyal) - Güçlü gemiler korsanlık taleplerine itaat eder Negotiation (Sosyal) - Diyaloglarda rüşvet seçeneği açılır

(Sosyal) - Diyaloglarda rüşvet seçeneği açılır Sharpshooting (Dövüş) - Menzilli silahlarla kafa vuruşları yüzde 50 ihtimalle kritik olur

(Dövüş) - Menzilli silahlarla kafa vuruşları yüzde 50 ihtimalle kritik olur Rapid Reloading (Dövüş) - Balistik silahlarda mermi, yüzde 30 daha hızlı değişir

(Dövüş) - Balistik silahlarda mermi, yüzde 30 daha hızlı değişir Chemistry (Bilim) - Gelişmiş kimyasallar üretebilirsin

(Bilim) - Gelişmiş kimyasallar üretebilirsin Special Projects (Bilim) - Deneysel projeleri araştırabilirsin

(Bilim) - Deneysel projeleri araştırabilirsin Piloting (Teknoloji) - Gemi üzerindeki kontrolünüzü geliştirir

(Teknoloji) - Gemi üzerindeki kontrolünüzü geliştirir Starship Engineering (Teknoloji) - Tüm gemi tamir sistemleri yüzde 10 daha hızlı çalışır

D sınıfındaki yetenekler:

Ballistics (Dövüş) - Balistik silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir

(Dövüş) - Balistik silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir Pistol Certification (Dövüş) - Tabancalar yüzde 10 daha çok hasar verir

(Dövüş) - Tabancalar yüzde 10 daha çok hasar verir Shotgun Certification (Dövüş) - Pompalı tüfekler yüzde 10 daha çok hasar verir

(Dövüş) - Pompalı tüfekler yüzde 10 daha çok hasar verir Demolitions (Dövüş) - Patlayıcı atacakken izleyeceği yolü görebilirsiniz, patlama alanı yüzde 25 genişler

(Dövüş) - Patlayıcı atacakken izleyeceği yolü görebilirsiniz, patlama alanı yüzde 25 genişler Heavy Weapons Certification (Dövüş) - Ağır silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir

(Dövüş) - Ağır silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir Incapacitation (Dövüş) - EM silahları yüzde 5 daha çok hasar verir

(Dövüş) - EM silahları yüzde 5 daha çok hasar verir Particle Beams (Dövüş) - Bu tür deki silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir

(Dövüş) - Bu tür deki silahlar yüzde 10 daha çok hasar verir Rifle Certification (Dövüş) - Tüfekler yüzde 10 daha çok hasar verir

(Dövüş) - Tüfekler yüzde 10 daha çok hasar verir Sniper Certification (Dövüş) - Dürbünlü silahlar daha sabit olur

(Dövüş) - Dürbünlü silahlar daha sabit olur Boxing (Fiziksel) - Silahsız saldırılar yüzde 25 daha çok hasar verir ve güçlü saldırılar yüzde 25 daha az oksijen tüketir

(Fiziksel) - Silahsız saldırılar yüzde 25 daha çok hasar verir ve güçlü saldırılar yüzde 25 daha az oksijen tüketir Energy Weapon Dissipation (Fiziksel) - Enerji hasarı yüzde 5 azalır

(Fiziksel) - Enerji hasarı yüzde 5 azalır Environmental Conditioning (Fiziksel) - Çevresel hasara karşı 10 dayanıklılık

(Fiziksel) - Çevresel hasara karşı 10 dayanıklılık Gymnastics (Fiziksel) - Kayma açılır, düşme hasarı yüzde 15 azalır

(Fiziksel) - Kayma açılır, düşme hasarı yüzde 15 azalır Nutrition (Fiziksel) - Yiyecek ve içecekler yüzde 10 daha etkili olur

(Fiziksel) - Yiyecek ve içecekler yüzde 10 daha etkili olur Cellular Regeneration (Fiziksel) - Yaraların doğal olarak iyileşme şansı artar

(Fiziksel) - Yaraların doğal olarak iyileşme şansı artar Decontamination (Fiziksel) - Enfeksiyonların doğal olarak iyileşme şansı artar

(Fiziksel) - Enfeksiyonların doğal olarak iyileşme şansı artar Neurostrikes (Fiziksel) - Silahsız bir saldırıyla yüzde 10 NPC sersemletme şansı

(Fiziksel) - Silahsız bir saldırıyla yüzde 10 NPC sersemletme şansı Astrodynamics (Bilim) - Uzun zıplama menzili yüzde 15 artar

(Bilim) - Uzun zıplama menzili yüzde 15 artar Geology (Bilim) - Yüzeydeki nesnelerden daha çok kaynak çıkarma ihtimali

(Bilim) - Yüzeydeki nesnelerden daha çok kaynak çıkarma ihtimali Medicine (Bilim) - İyileştirme paketleri yüzde 10 fazladan iyileştirir

(Bilim) - İyileştirme paketleri yüzde 10 fazladan iyileştirir Botany (Bilim) - Bitkilerden daha çok kaynak çıkarma ihtimali ve onları daha iyi araştırma imkânı

(Bilim) - Bitkilerden daha çok kaynak çıkarma ihtimali ve onları daha iyi araştırma imkânı Scanning (Bilim) - Kaynakları tespit edebilir, uzaydaki gemiler hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz

(Bilim) - Kaynakları tespit edebilir, uzaydaki gemiler hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz Zoology (Bilim) - Hayvanlara zarar vermeden kaynak toplayabilme, onlardan daha çok yaygın kaynak elde etme

(Bilim) - Hayvanlara zarar vermeden kaynak toplayabilme, onlardan daha çok yaygın kaynak elde etme Aneutronic Fusion (Bilim) - Gemi reaktörleri fazladan güç ünitesi üretir

(Bilim) - Gemi reaktörleri fazladan güç ünitesi üretir Planetary Habitation (Bilim) - Ekstrem iklimlere sahip gezegenlerde karakol inşa edebilirsin. Karakol sayısı 4’e yükselir

(Bilim) - Ekstrem iklimlere sahip gezegenlerde karakol inşa edebilirsin. Karakol sayısı 4’e yükselir Ballistic Weapon Systems (Teknoloji) - Balistik gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 20 azalır

(Teknoloji) - Balistik gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 20 azalır Boost Pack Training (Teknoloji) - Hızlanma paketleri verir

(Teknoloji) - Hızlanma paketleri verir Energy Weapon Systems (Teknoloji) -

(Teknoloji) - Engine Systems (Teknoloji) - Enerji kullanan gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 15 azalır

(Teknoloji) - Enerji kullanan gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 15 azalır Particle Beam Weapon Systems (Teknoloji) - Bu sınıftaki gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 10 azalır

(Teknoloji) - Bu sınıftaki gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 10 azalır Robotics (Teknoloji) - Robotlara yüzde 10 fazla hasar verirsin, kendinden maksimum 10 seviye yüksek olan bir robotu belirli süreliğine durdurabilirsin.

(Teknoloji) - Robotlara yüzde 10 fazla hasar verirsin, kendinden maksimum 10 seviye yüksek olan bir robotu belirli süreliğine durdurabilirsin. Automated Weapon Systems (Teknoloji) - Otomasyonlu gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 20 azalır

(Teknoloji) - Otomasyonlu gemi silahları yüzde 10 daha fazla hasar verirken bedelleri hedef alma modunda yüzde 20 azalır Boost Assault Training (Teknoloji) - Yeteneği kullandığınızda çevredeki düşmanlar hasar alır ve yanabilir

(Teknoloji) - Yeteneği kullandığınızda çevredeki düşmanlar hasar alır ve yanabilir Gastronomy (Sosyal) - Yiyecek ve içecek üretebilirsiniz

(Sosyal) - Yiyecek ve içecek üretebilirsiniz Persuasion (Sosyal) - İkna kabiliyeti yüzde 10 artar

(Sosyal) - İkna kabiliyeti yüzde 10 artar Scavenging (Sosyal) - Loot’lama yaparken ekstra para bulabilirsiniz

(Sosyal) - Loot’lama yaparken ekstra para bulabilirsiniz Diplomacy (Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi dövüşmeyi bırakmaya zorlayabilirsin

(Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi dövüşmeyi bırakmaya zorlayabilirsin Intimidation (Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi kaçmaya zorlayabilirsin

(Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi kaçmaya zorlayabilirsin Isolation (Sosyal) - Yanında ekip arkadaşın yokken giydiğin her bir uzay giysisi ve kaskı için yüzde 10 fazladan hasar verip yüzde 15 az hasar alırsın

(Sosyal) - Yanında ekip arkadaşın yokken giydiğin her bir uzay giysisi ve kaskı için yüzde 10 fazladan hasar verip yüzde 15 az hasar alırsın Instigation (Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi takım arkadaşlarına saldırmaya zorlayabilirsin

(Sosyal) - Maksimum kendi seviyendeki bir NPC’yi takım arkadaşlarına saldırmaya zorlayabilirsin Xenosociology (Sosyal) - Kendinden maksimum 10 seviye yukarıdaki bir uzaylıyı, dövüşmeyi bırakmaya zorlayabilirsin

En başlarda açmanızı tavsiye ettiklerimiz:

Security

Medicine

Persuasion

Boost Pack Training

Weight-Lifting

Ballistics

Fitness

Bahsettiğimiz yeteneklerin ilk seviyedeki özelliklerini sizlere anlattık. Bunları geliştirdikçe yeteneklerin yanında verdiğimiz etkiler de daha güçlü hâle geliyor. Örneğin Commerce yeteneğindeki yüzde 5 ucuza alıp yüzde 10 pahalıya satma kısmı, dördüncü seviyede yüzde 20 ucuza alıp yüzde 25 pahalıya satma hâline geliyor. Diğer yetenekler için de bu durum geçerli.

Starfield’da bu yetenekleri kullanabileceğiniz görevleri ve Starfield’dan önce veya sonra göz atabileceğiniz benzer oyunları görebilmek için aşağıdaki içeriklerimize bakabilirsiniz.