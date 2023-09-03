Bethesda Game Studios, Starfield'ı yayınlamadan önce vefat eden hayranı için oyunun içine küçük bir not bıraktı. Bu not dikkatli bir Reddit kullanıcısının gözünden kaçmadı.

Starfield, ölen hayranı için oyunun içine küçük bir not ekledi. Bu notu, HunterWorld isimli bir Reddit kullanıcısı fark etti.

Morrowind, Oblivion, Skyrim ve Fallouts gibi oyunların tutkunu olan Alex Hay isimli bir oyuncu, bu yılın başında vefat eden bir Starfield hayranıydı. Bethesda Game Studio, Mart ayı başında Starfield'ı yayınlamayı planlarken bunu Eylül ayına ertelediğini duyurdu. Bunu duyan Alex Hay, oyunun subreddit'ine yazarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve muhtemelen ömrünün bu oyunu görmeye yetmeyeceğini söyledi. Çünkü Alex, akciğer kanseri hastasıydı ve kafa dağıtmak için kendini oyunlara veren biriydi.

Alex Hay, kanser tedavisini oyunu dört gözle beklediği için yarıda bırakmıştı...

"Oynayamayacağım :(

Bu projeyi yıllardır takip ettiğim için tarihin açıklanması beni biraz üzdü ve artık oynayamayacağım gibi görünüyor.

Eylül ayında akciğer kanseri tedavisini bıraktığım (35 yaşındayım, hiç sigara içmedim) ve dikkatimi dağıtmak amacıyla bunu dört gözle beklediğim için Kasım ayındaki gecikmeden dolayı hayal kırıklığına uğradım.

Şu anda palyatif bakım altındayım, ailem bana bakıyor ve Xbox'umu oynamak benim için harika bir kaçış şekli. Ancak 6 ay daha dayanmak mümkün değil. Bu yüzden... Benim adıma tadını çıkarın!"

Acı haber geldi ve Alex Hay, akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetti. Ailesi bu haberi Hay'in kendi X (diğer adıyla Twitter) hesabından paylaştı.

"Oğlumuz Alex Hay'in kanserle cesur bir mücadelenin ardından Mart ayında vefat ettiğini bilmenizi isterim. O, birçok arkadaşının, iş arkadaşlarının ve ailesinin düşüncelerinde sonsuza kadar kalacak muhteşem ve yetenekli bir adamdı. Kötü haberin taşıyıcısı olduğum için üzgünüm. Jack Hay"

Starfield, bu haberi görmüş olmalı ki, hayranı için oyuna küçük bir not sıkıştırdı.

"Tüm dostlarıma ve kaşif arkadaşlarıma.

Starfield'ta hep yanınızdayım.

Her zaman sevgiyle,

Alex Hay."

Bethesda Game Studios'un yaptığı ilk jest sadece bu değil.

Bethesda Game Studios, daha önce hayatını kaybeden bir hayranı için benzer bir harekette bulunmuştu. Fallout 4'te oyunun son genişleme paketi Nuka World'e bir NPC karakter ekleyerek saygı duruşunda bulundu.