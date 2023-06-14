Microsoft'un Starfield'a özel tasarladığı Xbox kolu Türkiye'de satışa sunuldu. Oyun kolunun fiyatı, 2021'in Xbox Series S fiyatına denk geliyor...

Oyun dünyasının en çok beklenen yeni yapımlarından Starfield, Xbox’ın son sunumunda gösterilen görüntülerle heyecanı daha da artırmayı başardı. 6 Eylül’de çıkış yapacak oyun için özel bir Xbox kolu da satışa sunuldu.

Starfield Limited Edition olarak satışa sunulan yeni oyun kolu, oyunun uzay ve teknoloji temasına uygun olarak özel, analog ve dijitali bir araya getiren bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Ancak kolu ülkemizde gündeme getiren asıl şey ne yazık ki tasarımı olmadı.

Starfield Limited Edition Xbox kolunun Türkiye fiyatı üzdü:

Microsoft’un Xbox Starfield Limited Edition oyun kolu, 13 Haziran gecesi Vatan Bilgisayar’da 2.999 TL’den satışa sunuldu. Fakat bunun üzerinden henüz 24 saat geçmeden fiyatlara zam yapıldı.

Starfield’a özel oyun kolunun fiyatı 2.999 TL’den 3.299 TL’ye yükseldi. Beyaz Xbox kolunun şu anda 1.999 TL’den satıldığını düşünürsek ve bu kolun özel ve sınırlı sayıda üretilen bir kol olduğunu düşünürsek aslında %50’lik fiyat farkı normal. (Normal mi?)

Ancak işin bizi üzen bir yanı da var…

Xbox’ın yeni nesil oyun konsollarının fiyatları , ülkemizde ilk olarak 4.599 TL (Series S) ve 8.399 TL (Series X) olarak belirlenmişti. Üstelik Series S’in fiyatı, stok ve tedarik sıkıntısının azalmasıyla 2021’in son aylarında 3.500 TL’ye kadar düşmüştü.

Yani bugün Xbox oyun koluna verdiğiniz parayla çok da uzak olmayan tarihlerde Xbox Series S'in kendisini alabiliyorduk.