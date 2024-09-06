Boeing Starliner Yarın Dünyaya "Boş" Dönecek

Boeing'in sıkıntılı Starliner aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yüksüz olarak dönecek.

Boeing'in derdi tasası bir türlü bitmeyen ve en son da garip sesler çıkarmaya başlayan Starliner kapsülü, 6 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılacak ve Dünya'ya dönecek. Öte yandan kapsülle birlikte dönmesi planlanan Butch Wilmore ve Suni Williams aracın içinde olmayacaklar ve geri dönüş için 2025 yılını bekleyecekler.

Starliner, başlangıçta bir haftalık bir yolculuk için planlanmıştı. Uzay aracı iticilerinde bir sorun yaşamış, ardından mühendisler uzay aracının kenetli kalmasına karar vermişti. Sekiz haftayı aşan bir sürede araçtaki sorun çözülemeyince aracın boş dönmesi kararı alındı.

NASA, Starliner'a güveniyor

NASA, Starliner’a olan güvenini yineledi. Ajans daha önce de yaptığı açıklamalarda aracın acil bir durumda astronotları taşımak için kullanılabileceğini ifade etmişti. Yine de olası bir riski engellemek adına Starliner'ın mürettebatsız olarak dönmesine karar verildi.

Starliner'ın iticilerinde yaşadığı sorunlardan dolayı uzaydan ayrılma işlemi basitleştirilmiş olarak gerçekleştirilecek. Starliner önce iticilerle istasyondan ayrılacak, sonrasında da istasyonun üzerine çıkacak. Böylece iticiler en az miktarda kullanılacak.

Mürettebat olmadan bile, NASA ve Boeing, Starliner'ı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmeye son derece istekli, böylece itici sorunu daha derinlemesine araştırılabilecekler. Wilmore ve Williams, Crew-9 görevinin bir parçası olarak ISS'ye giden bir sonraki astronot grubuna katılacaklar ve Şubat 2025'te bir SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla evlerine dönecekler.