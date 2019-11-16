Uzmanlardan Starlink Uyarısı: Astronomiyi Bitirebilir

Elon Musk, dünyanın dört bir yanından internete bağlanabilmeyi sağlamak için gökyüzünü mini uydularla doldurmaya karar vermişti. Uzmanlar ise bu araçların astronomi çalışmaları yapmayı neredeyse imkansız hale getireceğini söylüyor.

SpaceX, Elon Musk’ın Mars’a yolculuk çalışmalarının dışında işler de yapıyor. Bunların da en meşhurlarından biri de Starlink adındaki uydu ağı. Bu uydu ağı, atmosfere yayılmış binlerce küçük uyduya dayanıyor. Sistemin parçası olması amacıyla 60 kadar uydu geçtiğimiz günlerde atmosfere gönderildi.

Starlink’in planlarına göre atmosfere 42 bin kadar uydu gönderilecek. Her yerden çeken internet fikri herkesin hoşuna gitse de bu noktada mutsuz olan bir grup var: bilim insanları. Bilim insanlarının sebepleri ise oldukça geçerli.

Yıldızları gölgede bırakan uydular

Bilim insanlarının SpaceX uyduları ile ilgili ilk çekincesi, bu araçların parlaklığı. Elbette ki bizim algıladığımız anlamından biraz daha farklı bir durum. SpaceX’in onlarca uydusu var ve sayıları binleri bulacak. Bu uydulardan oluşan mega takımyıldız da bir noktada astronomların uzayda yapacağı çalışmalar için elde ettiği görüntüleri ve topladığı verileri bozacak. En azından bilim insanlarının çekincesi bu yönde. Hatta bazılarına göre Dünya’dan uzayı gözlemek imkansız olacak.

Astronom James Lowenthal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Gökyüzünde bir dolu parlak obje hareket ettiği zaman bizim işimizi çok çok daha karmaşık hale getiriyor. Muhtemelen astronomi biliminin tamamını tehdit ediyor” şeklinde konuştu.

Uydu sayısından kat kat fazla

Ayrıca, Avrupa Uzay Ajansı’nın verilerine göre Starlink’in tamamlanması için gereken uydu sayısı, şu anda aklınıza gelebilecek bütün uyduların toplamından sekiz kat fazla. Bu da ister istemez gezegenimizin bir çöplük tabakasıyla kaplanacağını gösteriyor. Kaldı ki uyduların çizgisel hızları oldukça yüksektir, yani uzaya bir şey göndermeye çalıştığımız her şeyin bu uydularla çarpışma riski bulunuyor.

Elon Musk, Starlink uydularının diğer uydulara göre çarpışmadan kaçınacak şekilde hareket ettiklerini söylüyor. Öte yandan ESA’nın daha önceki raporlarına göre bir uyduyu Starlink’in yolundan çekmek zorunda kaldılar. En kötü senaryoda ise savrulan parçalar yüzünden artık uzaya çıkamayacağız, en azından atmosferi temizleyene kadar.

Daha önce de Starlink’in astronomiye olan etkisi gündeme gelmişti. Şimdiye kadar SpaceX’ten konuyla ilgili bir açıklama geldi.