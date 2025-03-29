Starlink, düşük gecikmeli uydu internet hizmetini Azerbaycan’da kullanıma sundu. Türkiye için süreç henüz tamamlanmadı.

Dünyanın dört bir yanında kullanılan Starlink, artık Azerbaycan’da da hizmet vermeye başladı.

SpaceX’in uydu interneti Starlink, artık Azerbaycan’da da aktif. Şirket, bu gelişmeyi X hesabından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

Starlink haritasında Türkiye hâlâ beklemede görünüyor

Starlink, internet bağlantısını Dünya yüzeyine daha yakın bir yörüngede dolaşan uydular aracılığıyla sağladı. Yaklaşık 550 kilometre yükseklikte konumlanan bu uydular, geleneksel uydu sistemlerine göre daha düşük gecikme süresi sundu. Ortalama 25 milisaniyeye kadar düşen bu gecikme süresiyle, çevrim içi oyunlar ve görüntülü görüşmeler gibi anlık yanıt gerektiren işlemlerde daha akıcı bir bağlantı deneyimi ortaya koydu.

Starlink, şu ana kadar ABD, Fransa, Almanya, Japonya ve Moğolistan gibi birçok ülkede hizmete açıldı. Son olarak Azerbaycan da bu listeye eklendi ve kapsama alanı biraz daha genişledi. Türkiye’ye dair net bir tarih henüz paylaşılmadı. Şirket, güncel hizmet haritasında Türkiye için “düzenleyici onay sürecinde” ifadesine yer verdi.

SpaceX, Starlink’i Türkiye’de de hizmete sunmayı planladığını daha önce açıkladı. Ancak hizmetin başlayabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) gerekli onayın alınması gerekiyor. Şirket, şu ana kadar bu onayla ilgili herhangi bir tarih ya da açıklama paylaşmadı.