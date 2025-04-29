Amazon, Starlink'e rakip olacak uydu interneti projesi "Project Kuiper"i resmen başlattı. Şirket, proje kapsamında yörüngeye uydu gönderdi.

SpaceX’in en ücra yerlere bile hızlı internet verilmesini sağlayan Starlink uydu interneti hizmeti şimdiye kadar dünyada rakipsizdi. Ancak bu tarz hamlelerin yavaş yavaş gelmeye başladığını görmüştük. Bunlardan biri de Amazon oldu. Şirket, Starlink’e rakip olmak için büyük bir adım attı.

ABD’li teknoloji ve e-ticaret devi, bugün sabaha karşı Florida eyaletinden KA-01 görevini fırlattı. Bu görev, şirketin uydu interneti ve iletişimi projesi “Project Kuiper”i resmen başlatmış olacak.

27 uydu gönderildi

Amazon, KA-01 görevi kapsamında uydu interneti hizmeti amacıyla çalışacak 27 adet uyduyu yörüngeye gönderdi. Bu uydular, Dünya yüzeyinin 450 kilometre üzerinde konumlandırılacak ve her yere internet sağlama hedefinin ilk adımları olacak.

Bireylere ve işletmelere geniş banta bağlantı imkânı sunmak isteyen şirketin nihai hedefi alçak yörüngeye toplamda 3200 Project Kuiper uydusu göndererek Starlink’e ciddi rakip olmaya çalışacak. SpaceX’in şu anda yörüngede 8000’den fazla Starlink uydusu olduğunu ve 5 milyondan fazla insana hizmet verdiğini belirtelim.

Fırlatma anı:

Project Kuiper’in yöneticilerinden Rajeev Badyal, yaptığı açıklamada şimdiye kadar en gelişmiş iletişim uydularından bazılarını tasarladıkların belirtti. Kapsamlı testler gerçekleştirilse de uçuş ve yörüngeye çıkış sonucunda görevin başarılı olup olmadığını anlayacaklarını aktardı.

Amazon’un uydu internet projesinin başarılı olup olmayacağını görmek için çok erken. Hizmetin anlamlı bir seviyede çalışıp rekabete dahil olabilmesi için en az birkaç yıl geçmesi gerekiyor. O zaman durumun ne olduğunu göreceğiz. Rekabet, her türlü kullanıcıya yarayan bir şey olduğu için Amazon’dan böyle bir hamle gelmesi güzel.