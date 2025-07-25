SpaceX'in uydu interneti hizmeti Starlink, geniş çaplı bir erişim sorunu yaşadı, binlerce insan internete erişemedi. Şirket, 2,5 saatin ardından bu sorunu çözdü.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, erişimi olmayan yerlere bile yüksek hızlı internet bağlantısı getiren uydu interneti hizmeti Starlink ile öne çıkıyordu. Ancak dün yaşanan gelişmeler, Starlink hizmetinde geniş çaplı bir problem yaşandığını ortaya koydu. Sorun, dün akşam saat 21.50 sularında başladı.

Down Detector verilerine bakıldığında Starlink’e dünya çapında bir erişim sorunu yaşandığını görebiliyoruz. Öyle ki şikâyet bildirenlerin sayısı bir hayli fazla. Şirket de saat 23.00 sularında yaptığı bir paylaşımla problemi doğruladı.

2,5 saatin ardından sorun çözüldü

Erişim problemi, toplamda 2,5 saat civarında sürdü ve TSİ 00.30 civarlarına kadar devam etti. Sabaha karşı da şirketten çözüldüğüne dair resmî açıklama geldi. Starlink, ağ sorununun çözüldüğünü belirtirken internete bağlı olmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını ve bu yüzden sorun için özür dilediklerini belirtti.

Öte yandan Starlink yöneticisi Michael Nicolls da bir paylaşım yaparak sorunun nedeniyle ilgili konuştu. Nicolls, problemin çekirdek ağı işleten temel dahili yazılım hizmetlerindeki bir arızdan kaynaklandığını ve çözdüklerini belirtti. Problemin temel nedeni üzerinde daha detaylı incelemeler yapıp bir daha yaşanmamasını sağlayacaklarının da sözünü verdi.

Henüz Türkiye’de bulunmayan Starlink’in şu anda yörüngede 6700’ü aşkın aşkın uydusu bulunuyor ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteriye hizmet veriliyor. Bu yüzden geniş çaplı bir çökme, ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor. Starlink’in ülkemize gelişiyle ilgili henüz bir gelişme olmadığını belirtelim. Sitede hâlâ düzenleyici onayı bekleniyor yazısı var.