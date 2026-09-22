Start-stop sisteminin bir yolculukta çalışıp başka bir anda devreye girmemesi çoğu zaman sistemin o anki çalışma şartlarından kaynaklanır. Bu içeriğimizde start-stop neden bazen çalışıp bazen çalışmıyor, sistemin kararını hangi koşulların değiştirdiğini ve düzensiz çalışmanın ne zaman arızaya işaret edebileceğini anlatıyoruz.

Start-stop sistemi her trafik ışığında motoru kapatacak şekilde programlanmaz. Otomobil motoru durdurmadan önce akünün durumundan kabin sıcaklığına kadar farklı verileri değerlendirir ve şartlar değiştiğinde start-stop özelliğinin davranışı da değişebilir.

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Start-stop neden bazen çalışıp bazen çalışmıyor? Akünün şarj seviyesi düşebilir, klima daha fazla güç isteyebilir veya motor henüz uygun sıcaklığa ulaşmamış olabilir. Bu şartlardan biri değiştiğinde birkaç dakika önce çalışan sistem aynı yolculuk içerisinde geçici olarak devreden çıkabilir.

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Start-stop neden bazen çalışıp bazen çalışmıyor?

Sistemin aralıklı çalışmasının temelinde motoru her duruşta kapatmaması yatar. Start-stop kontrolü, motorun güvenli ve konforu fazla etkilemeden yeniden çalıştırılabileceğine karar verdiğinde devreye girer.

Sabah ilk hareket ettiğiniz dakikalarda sistem çalışmayabilir çünkü motor henüz soğuktur. Bir süre yol aldıktan sonra motor sıcaklığı uygun seviyeye geldiğinde trafik ışığında devreye girebilir. Daha sonra klima yoğun şekilde çalışmaya başlarsa motor tekrar durdurulmayabilir.

Direksiyon hareketleri de bazı araçlarda sonucu değiştirebilir. Park veya manevra sırasında direksiyonun belirli bir açıya çevrilmesi, aracın hemen hareket edeceğini düşündüren koşullardan biri olabilir. Emniyet kemeri, kaput ve kapı durumları da modele bağlı olarak start-stop kontrolüne dahil edilir.

Bu yüzden sistemin bir kavşakta çalışıp birkaç dakika sonraki kavşakta çalışmaması tek başına tutarsızlık değildir. Arka plandaki çalışma şartlarından biri değişmiş olabilir.

Sürücü açısından önemli olan, sistemin belirli şartlarda tekrar devreye girip girmediğidir. Hiç çalışmamasıyla koşullara bağlı olarak ara sıra devreden çıkması farklı şekilde değerlendirilir.

Akü seviyesi start-stop davranışını nasıl değiştirir?

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Start-stop özelliği akünün yalnızca motoru bir kez çalıştırabilecek durumda olmasına bakmaz. Araçtaki enerji yönetim sistemi, motor durdurulduktan sonra elektrikli donanımların çalışmaya devam edeceğini ve motorun kısa süre sonra yeniden çalıştırılacağını da hesaba katar.

Bu nedenle akü marş sırasında hiçbir belirti göstermese bile start-stop zaman zaman devre dışı kalabilir. Şarj seviyesi belirlenen sınırın altına indiğinde sistem enerji tasarrufu amacıyla motoru çalışır bırakabilir.

Uzun bir sürüşten sonra start-stop özelliğinin yeniden çalışmaya başlaması akünün şarj durumuyla ilişkili olabilir. Buna karşılık sürekli kısa mesafelerde kullanılan, uzun süre park hâlinde kalan veya çok sayıda elektrikli donanımı çalışan araçlarda sistem daha seyrek devreye girebilir.

Start-stop donanımlı otomobillerde kullanılan akünün araçla uyumlu olması da gerekir. AGM veya EFB gibi akü teknolojilerinden hangisinin kullanılacağı aracın tasarımına göre belirlenir. Bazı modellerde akü değişiminden sonra yeni akünün enerji yönetim sistemine kaydedilmesi gerekir.

Start-stop davranışı son dönemde belirgin biçimde değiştiyse akünün sağlık ve şarj durumu kontrol edilebilir.

Klima start-stop sistemini neden durdurur?

Start-stop çalışırken aracın içindeki konfor sistemleri tamamen göz ardı edilmez. Kabin sıcaklığı ayarlanan değerden uzaksa klima veya ısıtma sistemi motora ihtiyaç duyabilir ve start-stop geçici olarak devreden çıkabilir.

Yazın otomobile ilk bindiğinizde kabin çok sıcaksa klima yüksek kapasitede çalışır. Bu sırada motorun durması soğutma performansını azaltabilecekse araç motoru çalışır bırakabilir. Kabin soğuduktan sonra aynı klima ayarında start-stop yeniden devreye girebilir.

Kışın da benzer bir değişim görülebilir. Motorun ve kabinin ısı ihtiyacı, ön cam buğu çözme fonksiyonu veya elektrik tüketimi sistemin kararını değiştirebilir.

Hatta start-stop motoru durdurduktan sonra klima ihtiyacının artması üzerine motor bazı araçlarda sürücü henüz hareket etmeden yeniden çalışabilir. Bu davranış da sistemin bozulduğu anlamına gelmez.

Elektrikli klima kompresörüne sahip hibrit ve bazı farklı güç aktarma sistemlerinde çalışma biçimi değişebilir. Bu nedenle klima ile start-stop arasındaki ilişki her modelde birebir aynı değildir.

Sistemin klima yükü azaldığında yeniden çalışması, aralıklı davranışın koşullardan kaynaklandığını gösteren ipuçlarından biridir.

Kısa mesafede start-stop neden çalışmayabilir?

Aracı çalıştırdıktan sonra yalnızca birkaç kilometrelik yol yapıyorsanız start-stop sisteminin devreye girmesi için gereken şartların tamamı oluşmayabilir. Motorun sıcaklığı ve akünün şarj durumu burada belirleyici olabilir.

Soğuk motorun kısa süre içinde tekrar tekrar durdurulması her zaman tercih edilmez. Araç önce motorun belirli çalışma koşullarına ulaşmasını bekleyebilir. Hava çok soğuksa bu süre uzayabilir.

Kısa mesafe kullanımı akü açısından da farklı bir tablo yaratır. Marş sırasında kullanılan enerjinin alternatör tarafından geri kazanılması için belirli bir sürüş süresi gerekir. Araç sürekli kısa mesafelerde kullanıldığında akü tam şarj seviyesine ulaşamayabilir. Enerji yönetim sistemi bunu algıladığında start-stop kullanımını sınırlayabilir.

Arka cam rezistansı, koltuk ısıtma, güçlü havalandırma ve diğer elektrikli donanımlar açıksa akü üzerindeki yük daha da artabilir. Start-stop sistemi bu tüketimleri hesaba katar.

Uzun bir sürüşün ardından sistem normal şekilde çalışmaya dönüyorsa kısa mesafe kullanımı ve enerji dengesi güçlü ihtimaller arasındadır. Davranış sürekli hâle geldiyse akünün ölçülmesi daha net cevap verir.

Start-stop ne zaman arızadan şüphelendirir?

Start-stop sisteminin ara sıra çalışmaması çoğu zaman normal çalışma mantığıyla açıklanabilir. Fakat özellik uygun koşullarda haftalar boyunca hiç devreye girmiyorsa veya gösterge panelinde start-stop ile ilgili bir arıza uyarısı çıkıyorsa kontrol gerekebilir.

Akü ilk bakılabilecek parçalardan biridir. Akünün şarj seviyesi ve sağlık durumu ölçülebilir, alternatörün şarj performansı incelenebilir. Akü yakın zamanda değiştirildiyse aracın istediği özelliklere uygun olup olmadığı ve gerekiyorsa kayıt işleminin yapılıp yapılmadığı da araştırılır.

Fren pedalı sensörü, kaput sensörü ve enerji yönetiminde kullanılan farklı bileşenler araç modeline göre sistemin çalışmasına etki edebilir. Motor yönetimi veya ABS gibi başka kontrol ünitelerindeki bazı arızalar da start-stop fonksiyonunun kullanılmasını engelleyebilir.

Diagnostik cihazla yalnızca hata kodlarını değil, sistemin motoru neden durdurmadığını gösteren durum verilerini incelemek de mümkün olabilir. Böylece normal bir engelleme koşuluyla gerçek arıza birbirinden ayrılabilir.

Start-stop bir gün çalışıp ertesi gün çalışmıyorsa ilk şüpheli doğrudan sistemin kendisi olmamalıdır. Aracın kullanım süresi, akünün şarjı, hava sıcaklığı ve klima ihtiyacı değiştikçe start-stop da farklı davranabilir. Sistem artık hiçbir koşulda devreye girmiyorsa bu kez normal çalışma şartlarından çıkıp akü ve elektronik kontroller üzerinden ilerlemek gerekir.