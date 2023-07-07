Steam, düşük emek sarf edilen 90 oyunu bünyesinden kaldırdı. Ayrıca geliştiricilere yönelik de örnek bir uygulamaya imza attı.

En popüler oyun platformu Steam, her geçen gün yüzlerce yeni oyunu satışa sunmayı sürdürüyor. Fakat özellikle son zamanlarda hazır oyun materyalleriyle dolu, üzerine çok da düşünülmemiş ve sadece gelir kaygısı güderek yayınlanan oyunlar da Steam’de varlığını artırdı.

Steam, en sonunda bu tür oyunlara yönelik bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Düşük emekle geliştirilen 90 oyun platformdan kaldırıldı, bu oyunların geliştiricilerinin büyük bir kısmı da platformda yasaklandı.

Platformdan kaldırılan oyunlardan bazıları:

Play Football'dan bir ekran görüntüsü.

Kaldırılan oyunlar arasında Zombie Defense TD ve Play Football gibi adında popüler anahtar kelimelere yer veren, böylece daha fazla satma hedefi bulunan oyunlar da yer aldı. Fakat her oyun aynı nedenlerle kaldırılmadı.

3D Pacman adlı oyunlar gibi bazı oyunların, büyük yayıncıların oyunlarıyla aynı ismi taşıması durumu gibi durumlar da oyunların kaldırılmasına yol açtı.

Oyunların kaldırıldığına dair bilgi Steam veya Valve tarafından paylaşılmadı. Steam platformundaki neredeyse her hareketi gerçek zamanlı olarak sunan SteamDB platformu verileri ortaya koydu. Oyun kaldırma ve geliştirici yasaklama uygulamasının sürüp sürmeyeceğine dair bir detay bulunmuyor.