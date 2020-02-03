Steam'den, 18.8 Milyonluk Anlık Oyuncu Sayısıyla Yeni Rekor

Valve'ın yayınlanan verilerine göre dün, toplamda 18.8 milyon oyunsever aynı anda Steam platformu üzerinden oyun oynuyordu. 6 Ocak 2018 tarihindeki rekor ise 18.5 milyondu. Yani Steam, kendi rekorunu 300 bin oyuncu ile kırmayı başardı.

Valve'ın sahip olduğu çevrimiçi oyun platformu Steam, yıllardır hayatımızın içerisinde ve oyunseverlerin vazgeçilmezlerinden bir tanesi haline geldi. Milyonlarca kullanıcısı olan Steam, istatistikler açısından fazlasıyla şeffaf bir platform ve oyunseverler, hangi oyunların daha çok oynandığı, anlık oyuncu sayısını ve hangi işletim sistemininin daha çok tercih edildiğini açıkça inceleyebiliyorlar.

Steam tarafından yayınlanan anlık verilere göre şimdi yeni bir rekor kırıldı. Platform, 2 Şubat tarihinde (dün) tarihinin en çok anlık çevrimiçi oyuncu sayısına sahipti. Açıklanan verilere göre dün, toplamda 18.8 milyon kullanıcı aynı anda çevrimiçiydi ve farklı farklı oyunlar oynuyorlardı. Benzer bir rekor, 6 Ocak 2018 tarihinde kaydedilmişti ve o tarihte Steam, 18.5 milyon kullanıcıya aynı anda ev sahipliği yapmıştı.

Zaman içerisinde Steam'in anlık oyuncu sayısı anlık olarak büyük artışlar gösterebiliyor. Bu yükselişlerin nedeni ise genel olarak yeni çıkan ve merak edilen oyunlar oluyordu. Örneğin, 2018 yılında kırılan rekorun en büyük nedeni PUBG olarak da bilinen Playerunknown's Battlegrounds idi. Şu an için dünkü rekora neyin neden olduğu henüz bilinmiyor ancak açıklanan veriler, Steam'deki popüler oyunların çoğunun dün büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Steam'in 2 Şubat tarihli oyuncu grafiği

Teknik eleştirmenlere göre Steam'de kırılan rekorun temel nedeni Çin. Hatırlarsanız, kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Steam'in en popüler popüler dilinin artık İngilizce değil Çince olduğundan bahsetmiştik. Ayrıca Çin ve diğer ülkeler şu sıralar, Corona virüsü ile savaşıyor. Özellikle de Çin halkı, şu sıralar vakitlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kaldılar ve bu durum, Çinli oyunseverleri Steam'e yönlendirmiş gibi görünüyor.

Steam'deki kullanıcı sayısının artışının başka bir nedeni daha var. O da platformun, son dönemlerde popüler oyunlara ev sahipliği yapmaya başlamış olması. Ayrıca oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, oyunlarını yeniden Steam'de yayınlama kararı da aldı ve bu karar, büyük bir oyuncu kitlesinin ilgisini çekti.