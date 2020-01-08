Steam'in En Popüler Dili Artık İngilizce Değil

Valve, Steam'in aralık ayı anket sonuçlarını açıkladı. Platformun açıkladığı veriler arasında en dikkat çekici olanıysa Steam'de en çok kullanılan dilin Basitleştirilmiş Çince olmasıydı. Açıklanan verilere göre Steam kullanıcılarının yüzde 37.8'i Basitleştirilmiş Çince kullanıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından Steam, aylık 90 milyon aktif kullanıcısı olan bir mecra haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca da Steam tarafından yapılan anketler ve analizlerin sonuçları dikkat çekici oluyor. Platform şimdiyse geçtiğimiz ayın "Donanım ve Yazılım Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı ve çok ilginç bir detayı gözler önüne serdi.

Steam'in Donanım ve Yazılım Araştırması, artık geleneksel hale gelmiş bir çalışma. Şirket, Steam kullanıcılarından aldığı izinlerle işlemci, ekran kartı, işletim sistemi ve kullanılan dil gibi bazı kriterleri takip ediyor ve elde ettiği verilerin sonuçlarını da düzenli olarak yayımlıyor. Platformun yayımladığı son veriler ise Steam'de en çok kullanılan dilin "Basitleştirilmiş Çince" olduğunu gösteriyor.

Valve'ın sahip olduğu Steam'de yayımlanan aralık ayı verilerine göre Steam kullanıcılarının yüzde 37.8'i, Steam'i Basitleştirilmiş Çince dilinde kullanıyor. Yüzde 37.8'lik oran, kasım ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 14.4'lük bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Basitleştirilmiş Çince'deki bu yükselişle birlikte İngilizce'nin kullanım oranı ise yüzde 30.4 seviyesine gerilemiş durumda.

Anketin doğruluğunu varsaydığımız takdirde, Steam'in en baskın dilinin Basitleştirilmiş Çince olduğu sonucuna ulaşılıyor. Ancak önceki aylara kadar Steam'in en baskın dili İngilizce'ydi. Aslına bakacak olursak bu durum fazlasıyla makul görünüyor çünkü İngilizce, tüm dünyanın tabiri caizse ortak dili. Ancak Basitleştirilmiş Çince'nin aylık 90 milyon kullanıcısı olan Steam'de nasıl baskın hale geldiği şu an için bilinmiyor.

Steam'in yaptığı anketler, elbette bilimsel temellere dayanmıyor. Hal böyle olunca da bazı kesimler, Steam'in yayımladığı son verilerin hatalı olduğunu düşünüyorlar ve bu düşüncelerini, geçmiş dönemlerde yaşanan yazılımsal hatalarla destekliyorlar. Aslına bakacak olursak böyle bir tez doğru olabilir ancak açıklanan veriler, Steam'in 2018 yılından beri 30 milyon kadar yeni Çinli kullanıcı kazandığını ortaya koyuyor.