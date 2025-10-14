Steam'de Bir Oturuşta Bitirebileceğiniz Oyunlarda İndirim Başladı: İşte En İyi Çıtır Çerez Oyunlar

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise '5 Saatin Altındaki Oyunlar' indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "5 saatin altındaki oyunlar" indirimleri.

Bu yeni indirimi düzenleyen, kısa yani çıtır çerezlik oyunlarla tanınan Dear Villagers ekibi. Yayıncı ekibin belirttiğine göre indirimler 27 Ekim'e kadar sürecek.

İndirimlerden kaçırılmaması gereken oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Furi 10.49$ 2.09$ (-%80) Post Void 2.99$ 2.39$ (-%20) Airships: Lost Flotilla 4.99$ 3.49$ (-%30) Moon Hunters 7.99$ 0.79$ (-%90) Minutescape 3.59$ 2.87$ (-%20) Dungeon Clawler 5.79$ 4.05$ (-%30) Pizza Possum 3.99$ 1.59$ (-%60) Wild Woods 8.49$ 4.24$ (-%50) Eldest Souls 12.99$ 1.29$ (-%90) BloodDome99 2.99$ 2.39$ (-%20) Nubby's Number Factory 2.99$ 2.09$ (-%30) Letter Lancers 4.99$ 3.34$ (-%33) A Game About Digging A Hole 2.99$ 2.24$ (-%25) Melatonin 7.99$ 3.99$ (-%50) Biped 4.99$ 0.74$ (-%85)

Steam'de başlayan "5 saatin altındaki oyunlar" indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.