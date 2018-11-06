Steam'de 10 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bir süredir Cadılar Bayramı indirimleri nedeniyle kurak geçen Steam'deki ücretsiz oyun döneminde yeni bir oyunla karşınızdayız.

2015 yılında piyasaya çıktıktan sonra Steam'de oldukça iyi geri dönüşler alan Distraint: Deluxe Edition, kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Oldukça başarılı bir psikolojik deneyim olarak nitelendirilen oyun, Distraint 2'nin 13 Kasım'da piyasaya çıkacak olması şerefine ücretsiz oldu. Distraint'te sizleri sevindirecek bir özellik daha var: Türkçe desteği.

Oyuna sahip olmak için yapmanız gereken karmaşık işlemler yok. Öncelikle buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın. Daha sonra da yukarıdaki 'Oyunu Yükle' butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyin. Bu süreçten sonra oyun artık sizin olacak.