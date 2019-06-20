Steam Fiyatı 31 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bilgisayar oyuncuları için çevrimiçi oyun mağazalarından Epic Games, 31 TL değerindeki Rebel Galaxy oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Oyuncuların oldukça sevdiği ücretsiz oyunlar, Epic Games’in de bilgisayar oyunculuğu pazarına eklenmesiyle daha bereketli bir hâle gelmeye başladı. Steam’e nazaran geliştiricilere daha uygun finansal teklifler sunan Epic Games, kendisine özel çıkan oyunlarla birlikte düzenli aralıklarla verdiği ücretsiz oyunlarla da oyuncuları kendisine çekiyor.

Epic Games’in bu sefer oyunculara ücretsiz olarak sunduğu oyun Rebel Galaxy. Normal fiyatı Epic Games'te 29 TL, Steam'deyse 31 TL olan oyun, kısa süreliğine Epic Games kullanıcıları için ücretsiz hâle getirildi. Oyunun mağazadaki tanıtım yazısı ise şöyle:

“Rebel Galaxy, bilinen evrenin ucundaki tuhaf sakinlerle aksiyon dolu bir savaş, keşif, buluş, ticaret ve ‘pazarlık’ oyunudur. Korsanlarla savaşacak, anormallikleri keşfedecek, uzaylılarla arkadaş olacak, savaş enkazlarını yağmalayacak, asteroitlerden kaynak çıkaracak ve yapıtları keşfedeceksiniz. Bu heyecan dolu uzay macerasında, düzenbaz bir iyi, kurnaz bir uzay tüccarı ya da güce aç bir korsan olarak yolunuzu seçin.”

Ne yazık ki Türkçe dil desteği bulunmayan oyunun minimum sistem gereksinimleri şöyle:

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon™ X2 2.8 GHz veya üstü

Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon™ X2 2.8 GHz veya üstü Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı API: DirectX 9 veya üstü ya da OpenGL

DirectX 9 veya üstü ya da OpenGL Grafikler: Shader Model 3.0, 512 Vram

Shader Model 3.0, 512 Vram Depolama: 2 GB boş disk alanı

Rebel Galaxy nasıl indirilir?

Oyunun Epic Games mağazasındaki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ardından karşınıza çıkan ekrandaki ücretsiz butonuna tıklayın.

Açılan sayfaya Epic Games hesabınızla giriş yapın. Hesabınız yoksa Kayıt Ol butonuna basarak, kaydolabilir ardından bu işlemleri sırayla yapabilirsiniz.

Açılan sayfada, sağ altta bulunan sipariş ver butonuna basarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

Yaptığınız bu işlemlerden sonra oyun, kütüphanenize kalıcı olarak eklenmiştir. Doyasıya oynayabilirsiniz. İyi oyunlar.