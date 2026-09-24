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Steam Neden ve Nasıl Kuruldu? Counter-Strike Kurucu Ortağı Açıkladı!

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Counter-Strike’ın kurucu ortağı, Gabe Newell’ın Steam’i neden kurduğunu açıkladı.

Steam Neden ve Nasıl Kuruldu? Counter-Strike Kurucu Ortağı Açıkladı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bugün bilgisayar oyuncularının olmazsa olmazı haline gelen ve eş zamanlı kullanıcı sayısında 42 milyon sınırını aşarak rekorlar kıran Steam, Valve şirketi altında faaliyet gösteriyordu ve Gabe Newell tarafından kurulmuştu. Peki Newell, bu kadar başarılı bir platformu neden kurmak istedi.

Counter-Strike’ın kurucu ortağı Minh “Gooseman” Le, Indie Game Joe kanalına verdiği röportajda Valve kurucusu Gabe Newell’ın bu dev platformu nasıl tasarladığını anlattı. Steam’in kuruluş hikâyesi de bu şekilde netleşmiş oldu.

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Steam Neden ve Nasıl Kuruldu? Counter-Strike Kurucu Ortağı Açıkladı!
steamic

Newell, yayıncılardan bıkıp Steam’i kurdu

steamic

Le’nin aktardığına göre, Half-Life’ın yayıncısı Sierra ile Valve arasındaki ticari ve hukuki ilişki son derece gergin ve kötü bir şekilde sonlandı. Yaşanan bu anlaşmazlıkların ardından yayıncı kuruluşlarla çalışmaya tamamen karşı bir tutum takınan Gabe Newell, geliştiricilerin doğrudan oyunculara ulaşabileceği dijital bir pazar yeri fikrini masaya yatırdı.

Gabe Newell 2002 yılı civarında dijital mağaza konseptini ilk sunduğunda, stüdyo ve şirket içerisinde ciddi şüphelerle karşılaştı. O dönemdeki internet bağlantı hızları günümüz standartlarının çok gerisinde olduğundan, gigabaytlarca büyüklükteki dosyaların ağ üzerinden indirilmesi imkansıza yakın bir zorluk teşkil ediyordu.

Minh Le, o yıllarda oyuncuların dijital indirmelere ısınamadığını, neredeyse herkesin mağazalardan fiziksel diskler satın aldığını vurguluyor. Şirket içindeki tüm bu çekincelere ve teknolojik yetersizliklere rağmen Newell, dijital dağıtım vizyonundan geri adım atmadı.

Steam’in mimarisi ilk tasarlandığında bugünkü merkezi sunucu modelinden oldukça farklı bir yapı hedeflenmişti. Minh Le’nin açıklamalarına göre Valve, sistemi ilk etapta BitTorrent mantığıyla çalışan bir eşler arası ağ (P2P) olarak kurguladı. Bu plana göre oyuncular oyun dosyalarını kendi bilgisayarlarında barındıracak ve dosyaları birbirleriyle doğrudan paylaşacaktı. Bu P2P ağ tasarımı nedeniyle platforma ilk aşamada "Grid" adı verilmişti. Oyuncuların kendi aralarında oluşturacağı grid üzerinden dağıtım yapılması hedeflense de Valve, eşler arası sistemindeki güvenlik açıklarını ve korsan risklerini çözmeyi başaramadı. Bunun üzerine P2P modelinden vazgeçilerek günümüzde kullanılan merkezi istemci-sunucu mimarisine geçiş yapıldı.

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