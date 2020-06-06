Steam’in sahibi konumunda bulunan Valve şirketi, normalde 9 Haziran tarihinde düzenlenecek olan etkinliğin ötelendiğini açıkladı. Etkinliğin yeni tarihi ise 16 Haziran – 22 Haziran olarak belirlendi.

Oyun dünyasının en popüler şirketlerinden bir tanesi olan Valve’in, normalde 9 Haziran tarihinde düzenleyeceği Steam Game Festival (Steam Oyun Festivali) bir hafta ötelendi. Valve, yayınladığı açıklamada Steam etkinliğinin bu yaz sürümünün 16 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Steam Oyun Festivali’nin yaz ayağı, normalde E3 haftasında gerçekleştirilecekti. Valve, etkinlik sırasında çıkacak olan yeni oyunlar için çeşitli demoların ya da kısa oynanış sürelerinin deneyimlenebileceğini ve bu oyunların etkinliğe katılan geliştiricileriyle iletişime geçilebileceğini ifade etti.

Steam Yaz Oyun Festivali

Steam Oyun Festivali: Yaz 2020, Steam’in üçüncü etkinliği olacaktı. İlk etkinlik, Geoff Keighley’nin The Game Awards’u ile kesişmişti ve 48 saat boyunca sürmüştü. Mart ayında gerçekleştirilen bahar etkinliği, COVID-19 endişesi sebebiyle ertelenen Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) sırasında gerçekleşmişti.

Valve, normalde 9 Haziran’da gerçekleştirilecek olan etkinliğin neden ertelendiğiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmasa da ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un öldürülmesini protesto etmek için insanların sokağa dökülmesinden kaynaklı olmasına muhtemel gözle bakılıyor.

Aslında ABD’deki ırkçılığa karşı gerçekleştirilen bu protestolar sebebiyle etkinliğini iptal eden ya da öteleyen tek şirket Valve değil. Sony Interactive Entertainment, Activision, Epic Games ve Electronic Art gibi oyun firmaları gerçekleştirecekleri duyurular için yapacakları etkinlikleri şu an odak noktası farklı bir yerde olduğu için ertelemişti. Protestoların ne kadar devam edeceğini ve protestolar devam ettikçe bu tür etkinliklerin ne kadar erteleneceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz.