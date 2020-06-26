Steam'in Yeni Puan Dükkanı Sistemi Kalıcı Olacak

Steam'e Yaz İndirimleri'yle birlikte gelen Puan Dükkanı sistemi platformda kalıcı olarak yer alacak. Oyuncular, Steam'de yaptıkları satın alımlarla puanlar kazanabilecek ve puanlarını Puan Dükkanı'nda değerlendirebilecek.

Steam, Yaz İndirimleri ile birlikte oyunculara Puan Dükkanı adlı bir özellik sundu. Bu dükkan sayesinde Steam'de alışveriş yaparak veya Steam Topluluğu'na katkıda bulunarak kazandığınız puanlarla profilinizi özelleştiren öğeler alabiliyorsunuz. Üstelik daha önce Ay Takvimi Yeni Yılında sunulan sisteme benzeyen puan dükkanı, Steam'de kalıcı olacak.

Steam, mağazada harcadığınız her 1 TL için 14 puan veriyor. Alacağınız her oyun, DLC, donanım, uygulama, albüm veya oyun içi öğe karşılığında puan kazanıyorsunuz. Puanlarla alacağınız öğelerle profilinizi özelleştirebiliyor, hatta profil setinin tamamına sahip olarak Altın Yaz Profili elde edebiliyorsunuz.

Steam'de kazandığınız puanları Puan Dükkanı'nda harcayabileceksiniz

Steam'de yaptığınız alışverişlerle aldığınız puanları; animasyonlu çıkartmalar, arka planlar ve avatarlar gibi dijital öğeler için harcayabiliyorsunuz. Diğer yandan Steam'deki incelemeleri ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş içerikleri öne çıkarmak için onlara ödül verebiliyorsunuz. Ödülü herkes görebiliyor ve incelemeyi yazan da 100 puan kazanıyor. Ayrıca hem incelemeyi yapan, hem de puanlayan ödül olarak rozet kazanıyor.

Steam puanlarının süresi dolmuyor, ancak iade ettiğiniz içeriklerden kazandığını puanlar geri alınıyor. Steam puanları koleksiyon kartları gibi takas edilemiyor ve satılamıyor. Valve, koleksiyon kartı sisteminin değişiklikten etkilenmeyeceğini kaydetti. İfadeler ve arka plan gibi öğeler koleksiyon kartı sistemi aracılığıyla erişilebilir olmaya devam edecek, ancak artık doğrudan puanlarla da alınabilecek.

Yeni puan sistemi ve Puan Dükkanı, Steam'de Yaz İndirimleri'nin ardından da platformda yer almaya devam edecek. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak gerekirse Steam'de Yaz İndirimleri başladı ve 9 Temmuz'a kadar sürecek. Puan Dükkanı ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.