Cüzdanları Hazırlayın: Steam Yaz İndirimleri Başladı

Beklenen gün geldi ve oyuncuların fazlasıyla sevdiği Steam Yaz İndirimleri, bugün başladı. 9 Temmuz'a kadar sürecek indirimler kapsamında her zaman olduğu gibi yeni bir etkinlik daha duyuruldu.

2003 yılında kurulan ve bugün devasa bir platform hâline gelen Steam, anlık olarak milyonlarca oyuncu tarafından kullanılıyor. Platform, yalnızca oyun alışverişini yapıldığı bir yer değil; adeta oyuncular için geliştirilmiş bir sosyal medya görevi de görüyor. Tabii bu özellikleri nedeniyle Steam’e karşı dişli bir rakip olmak hayli zor oluyor.

Günümüzde oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyun platformu Steam, her yıl beklenen indirimlerinden birini bugün başlattı. Steam’de görebileceğimiz en büyük indirimleri gördüğümüz Steam Yaz İndirimleri, bugün itibarıyla platformda başladı. İndirimler kapsamında büyüklü küçüklü birçok yapım, inanılmaz fiyatlarla oyuncular tarafından satın alınabilir oldu.

Yaz indirimleri başladı:

Her Steam Yaz İndirimleri etkinliğinde olduğu gibi bu yaz düzenlenen indirimlerde de oyuncular için yeni görevler hazırlandı ancak bu yaz hazırlanan etkinlik, geçtiğimiz yaz karşımıza çıkan görevlere kıyasla daha kolay bir etkinlik oldu. Oyuncular, etkinlik kapsamında Steam Yaz İndirimleri süresince satın aldıkları her şeyden puan kazanıyor.

Steam Yaz İndirimleri süresince yapılan alışverişlerden elde edilen bu puanlarla Steam üzerinde bazı eşyalar satın alınabiliyor. Bu eşyalar arasında emojiler, animasyonlu çıkartmalar, mesaj efektleri, rozetler, profil arka planları, profil resimleri ve oyunlara özel eşyalar bulunuyor.

Steam Yaz İndirimleri kapsamında yaptığınız her 1 TL’lik harcamanızdan 14 puan kazanıyorsunuz. Steam tarafından satılan eşyalar için belirlenen puanlarsa geniş bir skalada karşımıza çıkıyor. Bazı eşyalar 100 puan karşılığında elde edilebilirken bazıları binlerce puana karşılık gelebiliyor.

Bugün başlayan Steam Yaz İndirimleri, 25 Haziran - 9 Temmuz arasında platform üzerinde erişilebilir olacak. İndirimler kapsamında önümüzdeki günlerde sizlere aksiyon, macera, çok oyunculu, rol yapma, simülasyon, spor, strateji, yarış, yeni çıkan oyunlar ve sistem dostu oyunlar kategorilerinden kaçırmamanız gereken oyunları listeleyeceğiz. Dolayısıyla bizi takip etmeyi ve bu muhteşem fırsatları yakalamayı unutmayın.

60 TL üzeri alışverişe 10 TL indirim:

Steam Yaz İndirimleri kapsamında yapacağınız 60 TL ve üzeri değerindeki alışverişlerinizde 10 TL indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim, ödeme aşamasındayken sepetinizdeki tutardan düşecek.

Kaçırmamanız gereken indirimlerden bazıları:

Project CARS 2

İndirimsiz fiyatı: 199 TL

199 TL İndirimli fiyatı: 29,85 TL

Yarış oyunu hayranları tarafından fazlasıyla sevilen Project CARS 2, muhteşem grafikleri ve 180'den fazla lisanslı otomobiliyle muhteşem bir yarış deneyimi sunuyor.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

DARK SOULS III Deluxe Edition

İndirimsiz fiyatı: 218 TL

218 TL İndirimli fiyatı: 54,50 TL

Hâlihazırda bir başyapıt olan DARK SOULS III'ün Deluxe Edition'ı sayesinde hem oyunun kendisine hem de Season Pass DLC'sine oldukça uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Titanfall 2

İndirimsiz fiyatı: 199 TL

199 TL İndirimli fiyatı: 65,67 TL

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve birçok oyuncu tarafından beğenilen Titanfall 2, geçtiğimiz günlerde Steam'e eklenmişti. Oyun, bugün inanılmaz bir indirimle satın alınabilir oldu.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Borderlands 3

İndirimsiz fiyatı: 309 TL

309 TL İndirimli fiyatı: 154,50 TL

Efsanevi Borderlands dünyasının bu sene yeniden karşımıza çıkmasını sağlayan Borderlands 3, eğlenceli ve muhteşem hikâyesiyle milyonlarca oyuncunun beğenisini topladı.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Cities: Skylines

İndirimsiz fiyatı: 49 TL

49 TL İndirimli fiyatı: 12,25 TL

Şehir inşa etme oyunları arasında en sevilen yapım olan Cities: Skylines'a hâlâ sahip değilseniz, bu muhteşem fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2

İndirimsiz fiyatı: 39 TL

39 TL İndirimli fiyatı: 9,75 TL

Euro Truck Simulator 2'nin olmadığı bir kütüphane, kütüphane değildir. Her geçen gün gelişmeye devam eden Euro Truck Simulator 2, oldukça uygun bir fiyata satın alınabilir oldu.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

RUST

İndirimsiz fiyatı: 61 TL

61 TL İndirimli fiyatı: 30,50 TL

Arkadaşlarınızla veya kendiniz eğlenceli bir vakit mi geçirmek istiyorsunuz? Çok oyunculu hayatta kalma oyunu olan RUST, size mücadeleyi ve gelişmeyi en temelden başlayarak öğretebilir.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

İndirimsiz fiyatı: 87 TL

87 TL İndirimli fiyatı: 43,50 TL

Her geçen gün yeniliklere kavuşan ve oyuncu tabanında önemli bir kayıp yaşamayan PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'a hâlâ sahip değilseniz, bu indirimi kaçırmamanız iyi olacaktır.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Arma 3

İndirimsiz fiyatı: 74,99 TL

74,99 TL İndirimli fiyatı: 22,49 TL

Askeri simülasyon oyunu denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Arma 3, her geçen güncellemeyle yeniliklere kavuşmaya devam eden bir oyun olarak günümüzde oynanmaya devam ediliyor.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

İndirimsiz fiyatı: 74,99 TL

74,99 TL İndirimli fiyatı: 22,49 TL

2015 yılında çıkmasına rağmen hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Rainbow Six Siege, yakın mesafe çatışma ortamında taktik becerilerinizi ölçen bir oyun.

Oyunun Steam sayfasına buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.