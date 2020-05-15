Steam'in Yeni 'Sonrakini Oyna' Özelliği Yayınlandı

Valve'ın popüler oyun platformu Steam 'Sonrakini Oyna' adlı yeni özelliğini kullanıcılara sundu. Yapay zeka destekli özellik oyunculara, kütüphanelerinin bir köşesinde unuttukları oyunları hatırlatıyor.

Valve, Steam Laboratuvarı deneylerinden bir yenisini daha istemcisine ekledi. Beta sürümünde Deneme 008 kod adıyla test edilen yeni 'Sonrakini Oyna' özelliği artık resmen kullanıcılara sunuldu. Sonrakini Oyna özelliği oynayacağı oyun konusunda kararsız olan oyunculara, kütüphanedeki oyunlar arasından tavsiyelerde bulunuyor.

Sonrakini Oyna, kullanıcılar Steam'i en son sürüme güncellediklerinde kütüphanedeki raflar arasına ekleniyor. Özellik, geniş bir oyun kütüphanesine sahip olan oyuncuların oynayacakları bir sonraki oyuna karar vermelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca Steam'de çok fazla oyuna sahip olan oyuncuların gözden kaçırdıkları oyunları da keşfetmelerini sağlıyor.

Steam, yapay zeka destekli yeni özelliğiyle sıradaki maceranıza karar vermenizi kolaylaştırıyor

Steam'in Sonrakini Oyna adlı yeni özelliği, makine öğrenimi kullanarak oyuncunun alışkanlıklarına göre tavsiye verecek. Dolayısı ile yalnızca kütüphanenizde var olduğunu dahi unuttuğunuz oyunları karşınıza çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda o an daha çok keyif alabileceğiniz oyunları da tahmin edecek.

Sonrakini Oyna, kullanıcılardan gelen talepler üzerine bu sene başında Steam Laboratuvarı'nda test edilmeye başlanmıştı. Aradan geçen aylar boyunca gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda özellik, laboratuvardan çıkarak Steam istemcisi güncellemesiyle birlikte artık Steam kütüphanesine ekleniyor.

Steam'de yapay zekanın size ne oynayacağınızı tavsiye etmesini istemiyorsanız Sonrakini Oyna sekmesini raflar arasından kaldırabilir ve başka rafla değiştirebilirsiniz. Ayrıca kullanmayı tercih ederseniz diğer raflarınıza göre yukarı ve aşağı konumlandırarak tavsiyeleri sayfayı kaydırmadan hızlı bir şekilde alabilirsiniz.