Valve, Steam'e Özel Bir Sadakat Programı Üzerinde Çalışıyor

Steam'in üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, SteamDB geliştiricisi Pavel Djundik tarafından açıklandı. Djundik, Steam'in yeni bir sadakat programı üzerinde çalıştığını ve bu program kapsamında oyunculara önemli avantajlar sunacağını söyledi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, zaman zaman düzenlediği indirim etkinlikleri ve eklenen yeniliklerle gündem oluyor. Steam'in geliştiricisi olan Valve, yılın belirli dönemlerinde çok ciddi indirim kampanyaları düzenlerken kimi zaman da platforma köklü yenilikler getiriyor. Şimdi yapılan açıklamalar ise Steam'in kısa bir süre sonra yine köklü bir yenilik gerçekleştireceğini gösteriyor.

Steam, oyunseverlerin hayatında çok uzun süredir var. Her ne kadar Epic Games gibi rakip oyun platformlarının hizmete sunulması Steam'e az da olsa darbe vurmuş olsa da bazı oyunseverlerin büyük bir kısmı, Steam'den vazgeçmedi. Bu durum, Valve geliştiricilerinin de gözünden kaçmamış gibi görünüyor. Çünkü yapılan açıklamalara göre göre Steam, platformda sadık oyuncular için bir sadakat programı oluşturuyor gibi görünüyor.

Sadakat indirimleri, oyunculara önemli fırsatlar sunacak

SteamDB geliştiricilerinden olan Pavel Djundik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Steam'in bir sadakat programı üzerinde çalıştığını resmen açıkladı. Bu program ile Steam, bir yandan kullanıcı sürekliliğini sağlamış diğer yandan da platforma sadık kalan oyuncuları ödüllendirmiş olacak. Peki Steam'in üzerinde çalıştığı yeni özellik neler sunacak?

Djundik, Steam'in üzerinde çalıştığı yeniliğin sadık oyunculara önemli fırsatlar sunacağını söylüyor. Hatta bu bağlamda ödül eşyaları, Steam profillerindeki rozet seviyeleri için puanlar ve hatta ciddi indirimler konuşuluyormuş. Djundik, oyun indirimleri konusunda kesin bir cümle kurmazken, bunun ihtimaller kapsamında olduğunu sözlerine ekliyor.

Görünüşe göre Steam, oyunculara sunma kararı aldığı sadakat programını yakın bir tarihte hizmete sunacak. Bu durum, Steam'in deneysel laboratuvarlarında yeni özelliği çok yakında görebileceğimizi ortaya koyuyor. Yapılacak testlerin ardından Steam, sadakat programı kapsamında oyunculara sunacağı indirim ve diğer ödülleri dağıtmaya başlayacak.

Bu arada Steam, her mevsim mutlaka etkileyici bir indirim kampanyası düzenliyor. Bu kampanya kapsamında bir yandan bedeli çok yüksek olan oyunlarda ciddi indirimler yapılırken diğer yandan da daha uygun fiyatlı oyunlar, hemen her oyuncu tarafından tercih edilebilecek fiyatlara düşürülüyor. Dün itibarıyla ise Steam'in "2020 Yaz İndirimleri"nin tarihleri açığa çıktı. Eğer sizler de bu indirimler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıya ulaşabilirsiniz.