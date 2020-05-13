Steam, Digital Dragons Indie Celebration kapsamında 25 oyunun demosunu kullanıcılara ücretsiz olarak sundu. Koronavirüs nedeniyle ertelenen Digital Dragons da bu sanal etkinliğin bir parçası olarak bağımsız oyunlara desteğini dijital olarak devam ettirdi. Demolarla birlikte oyun tanıtımları de etkinlikte kullanıcılara sunuluyor.

Bilgisayar üzerindeki en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, yeni bir etkinliğe imza attı. Digital Dragons Indie Celebration adlı etkinlik bugün başladı ve 15 Mayıs tarihinde kadar devam edecek. Etkinlik sayesinde 25 adet oyunun demosu Steam kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. Demolarla birlikte 50 oyunun tanıtımı da etkinlik sırasında gerçekleştirilecek.

Digital Dragons Indie Celebration, aslında her sene Polonya'da gerçekleştirilen bir etkinlik. Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle etkinlik eylüle ertelendi. Bu etkinlik sayesinde, dünyanın dört bir yanından gelen oyuncular yeni indie (bağımsız) oyunları görme imkânına sahip oluyorlar. Henüz geliştirme aşamasında olan bağımsız oyunlar bu şekilde dünyaya tanıtılıyor.

Farklı türlerden 25 oyunun demosu indirilebilir durumda:

Siz de oyun kütüphanenizi genişletmek, farklı tür oyunların bir parçası olmak istiyorsanız bu etkinlik tam da size göre diyebiliriz. Steam'in etkinlik takvimine buradan ulaşarak etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Etkinlik kapsamında demosu yayınlanan oyunlar ise şu şekilde:

Ars Fabulae

Bonkies

Danger Scavenge

ELDERBORN

Eldest Souls

First Class Trouble

For the People

For The Warp

Ghostrunner

Legends of Ethernal

Liberated

Not For Broadcast

Overloop

PositronX

Rhythm Fighter

Röki

Rustler

Shing!

The Blind Prophet

There is No Light

Tower Princess

Tunche

Uragun

Wanderlust: Transsiberian

Wingspan

Yukarıda listelenen oyunları oynamak için buradan Steam'in etkinlik sayfasına gidebilir ve sayfada yer alan 'Play Demos' kısmından oyunlara ulaşabilirsiniz.

Toplamda 25 demonun yayınlandığı etkinliğin kullanıcılara sundukları sadece demolarla da sınırlı kalmıyor. Bu oyunların yanı sıra 25 oyunun daha tanıtımları Steam'de sizlerle olacak. 3 gün sürecek etkinliğe katılarak hem bağımsız oyunların sektörde daha güçlü olmasına katkı sağlayıp hem de oyun kütüphanenize yeni oyunlar ekleyebilirsiniz.