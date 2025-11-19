Tümü Webekno
Steam'de Square Enix ve Capcom İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyun Uygun Fiyatlara Düştü!

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Square Enix ve Capcom indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Square Enix ve Capcom" indirimleri.

Ayrı ayrı olarak Square Enix ve Capcom'un yayıncı olarak başlattığı bu iki yeni indirim dönemi 2 Aralık tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Square Enix ve Capcom indirimleri

Life is Strange: True Colors

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
DRAGON QUEST III HD-2D Remake 49.99$ 29.99$ (-%50)
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 31.99$ 15.99$ (-%50)
FINAL FANTASY VII REBIRTH 54.99$ 27.49$ (-%50)
Life is Strange: True Colors 44.99$ 13.49$ (-%70)
PowerWash Simulator 19.99$ 9.99$ (-%50)
KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- 39.99$ 19.99$ (-%50)
Life is Strange: Double Exposure 39.99$ 19.99$ (-%50)
Life is Strange Remastered 31.99$ 9.59$ (-%70)
Sleeping Dogs: Definitive Edition 15.99$ 2.39$ (-%85)
Ace Attorney Investigations Collection 29.99$ 14.99$ (-%50)
Dragon's Dogma 2 52.49$ 22.04$ (-%58)
Onimusha 2: Samurai's Destiny 22.49$ 17.99$ (-%20)
Resident Evil Village Gold Edition 37.49$ 11.24$ (-%70)
Devil May Cry 5 + Vergil 22.49$ 7.42$ (-%60)
Night in the Woods 10.49$ 5.24$ (-%50)

Steam Square Enix kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden, Capcom indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara ise buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

