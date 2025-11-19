Steam'de Square Enix ve Capcom İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyun Uygun Fiyatlara Düştü!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Square Enix ve Capcom" indirimleri.
Ayrı ayrı olarak Square Enix ve Capcom'un yayıncı olarak başlattığı bu iki yeni indirim dönemi 2 Aralık tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Square Enix ve Capcom indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|DRAGON QUEST III HD-2D Remake
|49.99$
|29.99$ (-%50)
|FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
|31.99$
|15.99$ (-%50)
|FINAL FANTASY VII REBIRTH
|54.99$
|27.49$ (-%50)
|Life is Strange: True Colors
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|PowerWash Simulator
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Life is Strange: Double Exposure
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Life is Strange Remastered
|31.99$
|9.59$ (-%70)
|Sleeping Dogs: Definitive Edition
|15.99$
|2.39$ (-%85)
|Ace Attorney Investigations Collection
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Dragon's Dogma 2
|52.49$
|22.04$ (-%58)
|Onimusha 2: Samurai's Destiny
|22.49$
|17.99$ (-%20)
|Resident Evil Village Gold Edition
|37.49$
|11.24$ (-%70)
|Devil May Cry 5 + Vergil
|22.49$
|7.42$ (-%60)
|Night in the Woods
|10.49$
|5.24$ (-%50)
Steam Square Enix kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden, Capcom indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara ise buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.