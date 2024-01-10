Geçtiğimiz yılın Haziran ayında yapay zekâ için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirten Steam, yakın zamanda oyunlarda üretken yapay zekâ kullanımına daha fazla serbestlik tanıyacak.

Yapay zekâ, özellikle de üretken yapay zekâ ve büyük dil modelleri son dönemde oldukça popüler durumda ve pek çok kişiye göre de teknolojinin geleceği bu alanlarda. Elbette pek çok oyun geliştiricisi de içeriklerinde yapay zekâdan destek almayı da istiyor. Steam, üretken yapay zekâ kullanılan oyunlara daha fazla yer verebilmesini sağlayacak değişikliklere gidiyor.

Konuyla ilgili olarak bir blog gönderisi paylaşan Steam, son birkaç aylık süreçte oyun geliştiricileri ile görüştükten ve üretken yapay zekâlar hakkında daha fazla bilgi edindikten sonra karar verdiklerini duyurdu. Yapay zekâ içerikleri artık Steam'de iki farklı kategoride değerlendirilecek. Bunlardan ilki önceden oluşturulmuş içerikleri diğeri ise oyun esnasında oluşturulabilecek içerikleri ele alıyor.

Bazı yükümlülükler olacak

Her iki kategoride de, yapay zekâ desteğiyle üretilmiş olan tüm içeriklerin (çizim/kod/ses vb.) Steam Dağıtım Anlaşmasına uygun olması gerekiyor. Yani oyunlarda yasa dışı veya herhangi bir hak ihlali gerçekleştirmeyen içerikler bulundurmamak ve oyunların pazarlama materyallerinde tutarlılık şartlarını sağlayan yapımcılar, yapay zekâ araçlarını kullanabilecek. Gerçek zamanlı oyun deneyiminde yapay zekâ kullanılan durumlarda ise Steam, yapımcılardan yapay zekânın "yasa dışı içerik üretmediğinden emin olmak için ne tür önlemler aldıklarını" açıklamalarını isteyecek.

Steam ayrıca bu yapay zekâ açıklamalarını oyunların sayfalarına da ekleyecek. Buna ek olarak, oyun severlerin ihtiyaç anında kullanabilecekleri ve üretken yapay zekâlardaki sorunları bildirebilecekleri bir sistem de kurulacak.