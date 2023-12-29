Steam'in dolar ile ödeme almaya başlaması, Türkiye'deki oyun satışlarını düşürdü. Stratera Games'in kurucusu Dora Özsoy tarafından paylaşılan veriler, sunmuş oldukları oyundaki satışların 7 kat civarında olduğunu gösteriyor. Bu, diğer oyunlardaki olası düşüşlerin de önemli bir ipucu.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, geçtiğimiz ay itibarıyla Türkiye'de dolar ile ödeme almaya başladı. Yani Türkiye için uygulanmakta olan yerel fiyat politikası da TL ile ödeme yapma devri de sona erdi. Böyle bir karar sonrası, Türkiye'deki oyun satışlarının gerileyeceği su götürmez bir gerçekti ki öyle de oldu.

Şimdiyse Steam'in dolar kullanmaya başlamasının oyuncu davranışlarını nasıl etkilediğini gösteren bir gelişme yaşandı. Oyun geliştirici Dora Özsoy, Steam'de yayımlanan oyunu Cardboard Town'ın satış verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler, pazarda çok ciddi bir daralma olduğunu gözler önüne seriyor.

Cardboard Town'un Türkiye satışları dibi gördü

Dora Özsoy tarafından yapılan açıklamaya göre Cardboard Town'un günlük satışları, kasım ayı öncesinde 90 adet civarındaydı. Bu satış rakamı, Steam'in dolar ile ödeme almaya başlamasıyla birlikte 13'lere kadar geriledi. Dora Özsoy, Türkiye'den gelen kazancın oyunun küresel kazancının yüzde 22'sini oluştururken, artık bunun yüzde 3'e kadar düştüğünü belirtti.

Dora Özsoy'un açıklaması:

"Dolara geçiş Steam satışlarını ne kadar düşürdü" tartışmalarına, kucağımda veri ile geldim.



Cardboard Town'ın çıkışından bugüne 3 periyoda bölüp, Türkiye'de günde ortalama ne kadar sattığına baktım:



-Çıkış - Dolar Duyurusu Arası: Günde 90

-Dolara Geçiş Öncesi Son Hafta: Günde 1400

-Dolara Geçiş - Günümüz: Günde 13



Son haftayı, "köprüden önceki son çıkış" paniği olduğu için ayrı tuttum, bu hesapla "normal döneme" göre günlük satışlar %70 düşmüş durumda.



- İlk periyotta Türkiye, gelirin %22'si ile ikinci en güçlü ülkemizdi

- Dolar sonrası periyotta ise %3 ile dokuzuncu



Tabii bu genel pazarın bir yansıması olabilir de olmayabilir de, yerli geliştirici olduğumuz için bizi ekstra etkilemiş olabilir, yine de çok konuşulduğu için paylaşayım dedim.

Verileri, tüm oyunlar için geçerliymiş gibi algılamayın

Dora Özsoy tarafından paylaşılan veriler Türkiye'deki oyun satışlarında keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor olsa da oranlar, tüm oyunları yansıtmıyor. Zira burada birden çok etken devreye girmiş olabilir. Mesela Steam'in dolara geçiş sürecinde Cardboard Town satışları 1.400'e kadar yükselmiş. Hâliyle belki de bu oyun, potansiyel müşterileri açısından doygunluk noktasına ulaşmış da olabilir. Hâl böyle olunca da satışlar düşmüş olabilir.

Steam kış indirimleri de devam ediyor:

Peki Kasım 2023'ten sonra Steam'den oyun aldınız mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Steam yoksa bunlar var: TL ile ödeme alan platformları anlattığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: