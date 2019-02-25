Steam, Yeni Tasarımıyla Muhtemelen Böyle Görünecek

2019 yılında oldukça büyük yenilikler planlayan Valve, ser verip sır vermiyor. Ancak bazı oyuncular oldukça meraklı ve yeni görünümü şimdiden bilmek istiyorlar.

Steam, 2019 yılında hiç olmadığı kadar yenilikçi bir politika gütmeye hazırlanıyor. Epic Games Store'un agresif politikaları sonrasında kendi platformu için bir takım değişiklikler planlayan Valve, büyük ihtimalle kademeli olarak bu yenilikleri bizlere sunacak. Steam'in yeni dönemde bizlere sunacağı 8 farklı özelliği irdelediğimiz yazımıza hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Steam'in 'Hakkında' sayfasının yenilenmesi, birçok meraklı oyuncu için bir fırsat oluşturdu. Bu sayfadan esinlenerek hazırlanan farklı farklı tasarımlar, Reddit forumlarında paylaşıldı. Özellikle inteNsE ve Aveniir isimli iki kullanıcının tasarımı fazlasıyla gerçekçi ve güzel duruyor.

inteNsE Tasarım

Aveniir Tasarım

Bildiğimiz yegane gerçek, geçtiğimiz günlerde Valve'ın Steam'e önemli yenilikler getireceği ve bunlardan en önemlisinin de kütüphanenin nasıl göründüğü olacağı yönünde. Bakalım bu tasarımlardan herhangi birine yakın bir tasarımla mı karşılaşacağız yoksa Steam'in bizlere bir sürprizi olacak mı.