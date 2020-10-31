SteelSeries, bal peteği tasarımıyla ağırlığı bir hayli hafifletilen yeni kablolu ve kablosuz Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı. Fareler, genel anlamda birbirlerinden az farka sahip olsa da büyük bir fiyat farkıyla piyasaya sürülecek.

Oyuncuların yakından tanıdığı donanım üreticisi SteelSeries, bugün yeni oyuncu farelerini tanıttı. Danimarka merkezli popüler donanım üreticisinin yeni fare serisi Aerox 3 oldu. Şirket, yeni oyuncu faresi serisini hem kablolu hem kablosuz seçenekleriyle dileyen oyuncuların beğenisine sundu.

SteelSeries Aerox 3 oyuncu fareleri, şirketin bal peteği tasarımını taşıyan ilk fare serisi oldu. Yeni tasarım sayesinde oyuncu faresinin ağırlığı da büyük oranda düştü. Hafif bir fare isteyenleri sevindirecek yeni Aerox 3 farelerinin kablolu modeli 57 gram ağırlığındayken kablosuz modeli 66 gram ağırlığa sahip oldu.

SteelSeries'in yeni Aerox 3 fareleri:

SteelSeries Aerox 3 serisinin kablosuz modeli, şirket için bir ilk olma özelliği daha taşıyordu. Kablosuz Aerox 3, USB-C bağlantısı kullanılarak şarj olabiliyor. Bu sayede fare çok daha kısa bir sürede kullanıma hazır oluyor. Kablosuz Aerox 3 modeliyle birlikte kullanıcılar, kablosuz adaptöre ve fare şarj olurken kullanmanız için örgülü bir kabloya da sahip oluyor.

Aerox 3'ün kablosuz modeli, kablolu modelden farklı olacak şekilde 2,4 GHz bağlantıyı ve Bluetooth bağlantısını destekliyor. Farenin bataryası SteelSeries'in açıklamasına göre kablosuz moduna göre değişiklik gösteriyor. Buna göre fare, Bluetooth bağlantıda 200 saat, 2,4 GHz bağlantıdaysa 80 saat kullanım sunuyor. Fareyi yalnızca 15 dakika şarj etmekse 40 saat kullanım sunuyor.

SteelSeries'in en beğenilen farelerinden birisi olan Rival 3'ün tasarımıyla benzer bir tasarımı taşıyan kablosuz Aerox 3, TrueMove Air sensörüyle birlikte geliyor. Bununla birlikte farenin kablolu modeli TrueMove Core sensörüne ev sahipliği yapıyor. Farenin diğer özellikleri Rival 3'ün özelliklerine fazlasıyla benziyor.

SteelSeries'in yeni kablolu ve kablosuz Aerox 3 fareleri, 10 Kasım itibariyle satın alınabilir olacak. IP54 su geçirmezlik sertifikasına sahip farelerin kablolu modeli 60 dolardan (yaklaşık 500 TL) satışa çıkacakken kablosuz model, 100 dolardan (yaklaşık 834 TL) satışa çıkacak. Arada bulunan 40 dolarlık farkın kablosuz model tarafından karşılanıp karşılanmadığı konusunda emin değiliz.