NVIDIA'nın yeni ekran kartı serisinin amiral gemisi GeForce RTX 3090, bir YouTuber tarafından 8K çözünürlükte oyun performansıyla test edildi. İki eski ve iki yeni oyunun denendiği test videolarında oyunlar yeterli düzeyde performans sundu.

NVIDIA, haftalar önce bir etkinlik düzenleyerek uzun zamandır beklediğimiz GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra stokları tükenen seri, şirketin bir önceki serisi ve amiral gemisi ekran kartlarından daha yüksek performans sunuyordu.

Sunduğu performansa rağmen fiyat etiketleri makul düzeyde tutulan seri, sahip olduğu performansla birlikte 8K çözünürlükte oyun oynamayı da hayatımıza sokmayı planlıyordu. NVIDIA, bunu serinin amiral gemisi üyesi GeForce RTX 3090 ile gerçekleştirmeyi hedefliyordu.

NVIDIA GeForce RTX 3090, 8K çözünürlük testinde:

NVIDIA'nın GeForce RTX 3090 ile 8K çözünürlükte nasıl bir performans sunacağını gösteren videolar bir YouTube kullanıcısı tarafından yayınlandı. Bang4BuckPC Gamer isimli YouTube kullanıcısı, videolarında Diablo III, Battlefield Bad Company 2, Call of Duty: Modern Warfare ve Wolfenstein Youngblood'a yer verdi.

Diablo III ve Battlefield Bad Company 2 elbette NVIDIA GeForce RTX 3090'a boy ölçüşemeyecek oyunlardı. Her iki oyun da 8K çözünürlüğe rağmen 60 FPS'nin üstünde performans sundu. Fakat iş daha yeni oyunlara gelince RTX 3090'ın da gerçek performansı gözler önüne serildi.

YouTube kullanıcısı, 2019 yılında çıkan yeni Call of Duty: Modern Warfare'i 8K çözünürlük ve Ultra ayarlarda 45 – 60 FPS arası değerlere sahip oldu. Ancak kullanıcı, oyunun ekran kartlarını zorlayan bölümlerinden birisinde değildi. Dolayısıyla 8K çözünürlükte oyun oynamak için FPS'den feragat etmemiz gerektiği önümüze serildi.

Wolfenstein Youngblood ise 8K çözünürlüğün yanında DLSS ve Işın İzleme teknolojileriyle birlikte çalıştırıldı. Geçtiğimiz yılın sevilen oyunlarından birisi olan oyun, Ultra grafik seçeneklerine rağmen RTX 3090 tarafından rahatlıkla oynatıldı. Oyun, ortalama 60 FPS değerinde akıcı bir deneyim sundu.