Hem oyun hem de mobil kullanım için özel olarak tasarlanmış olan SteelSeries Arctis Nova 7, yaklaşık 2 bin TL indirimli fiyatıyla günün fırsatları arasında öne çıkan ürünlerden biri oldu.

Son dönemin popüler kablosuz kulaklık tercihlerinden biri olan SteelSeries Arctis Nova 7, üstün malzeme kalitesi sayesinde kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunuyor. Sadece oyun deneyimi için değil, film ve dizi izlerken ya da müzik dinlerken de eşsiz bir ses kalitesi sağlayan Arctis Nova 7, Amazon'daki muhteşem indirimiyle satın alma fırsatı sunuyor.

Oyun deneyiminizi zirveye taşımak için tasarlanmış bu model, çığır açan ses teknolojileri ve kullanıcı dostu özelliklerle dolu. Gelin bu özelliklere yakından bakalım.

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Almighty Audio:

Arctis Nova 7, özel olarak geliştirilmiş Nova ses sistemi ile yüksek kaliteli oyun sesi sunuyor. Entegre HiFi sürücüler ve parametrik profesyonel ekolayzır, her oyuncunun ses deneyimini kendi ihtiyaçlarına göre mükemmel şekilde uyarlamasına olanak tanıyor.

360° Ses Deneyimi:

Sürükleyici surround ses teknolojisiyle her adımı ve hareketi duyarak rakiplerinizden her zaman bir adım önde olabilmenizi sağlayan bu özellik, PS5’in Tempest 3D Audio ve Microsoft Spatial Sound ile tam uyumlu.

Çift ses akışı özelliği kesintisiz 2,4 GHz kablosuz bağlantı ve paralel bluetooth desteği sayesinde oyun oynarken aynı zamanda arkadaşlarınızla sohbet edebilme imkanı sunuyor. Aramalar, discord, müzik ve podcast'ler için de geçerli.



ProGrade Parametrik EQ ve 360° Uzamsal Ses özelliği, Sonar Yazılımı ile her tonu ayarlayabileceğiniz 10 bantlı Parametrik EQ ve yoğun çevresel ses, oyun içi deneyiminizi kişiselleştirmenize olanak tanıyor.

Çoklu Platform Desteği:

Quantum 2.0 Kablosuz teknolojisi, çok yönlülüğünü farklı platformlarda gösteriyor; PC, Mac, PlayStation ve Switch gibi geniş bir yelpazede kullanım olanağı sağlıyor. USB-C dongle, hızlı ve pratik bir bağlantı deneyimi sunarken, paketin içerisinde yer alan USB-A adaptörü ile de uyumluluk konusunda sınırlamaları ortadan kaldırıyor. kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

Yapay Zeka Destekli Gürültü Giderici Mikrofon:

Yapay zeka destekli mikrofonu, güçlü yapay zeka algoritmaları sayesinde arka plandaki istenmeyen sesleri keserek net iletişim sağlıyor. Üstelik sadece sizin gürültünüzü de değil, ekip arkadaşlarınızın klavye seslerini bile kesiyor. Dilerseniz mikrofonu şık bir görünüm için kulak pedinin içine gizleyebiliyorsunuz.

ComfortMax System:

Hafif çelik kafa bandı ve 4 noktalı ayarlama sistemi ile mükemmel uyum sağlayan bu kulaklık, yüksekliği ayarlanabilen dönen kulak pedleri ve AirWeave hafızalı köpük yastıklar ile uzun süreli kullanımda bile üst düzey konfor sunuyor. Bütünleşik kontroller özelliği ile oyun içinde ses seviyesini ayarlayabilir, oyun sesinin dengesini düzenleyebilir ve ChatMix ile sohbet edebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth düğmesi ile cihazlarınızı kolaylıkla eşleştirebilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

''Ürün gayet iyi bütçesi olan herkese öneririm.Sadece oyun için değil film izlerken dizi izlerken müzik dinlerken müthiş ses veriyor. Tek eksiği şarj durumunu göremiyorsunuz fakat şarj azalma halinde sinyal olarak ses veriyor. Steelseries arctis 1 le arasındaki fark game modu ve chat modu olması.''

''Ses kalitesi çok iyi. Müthiş bir doku kalitesi var. Kafanızı rahatsız edicek kadar ağır değil. Tüm gün boyunca kullanıyorum hiçbir rahatsız edici yanı bulunmuyor.''

''Bir yılı aşkındır kullanıyorum. Süngerlerinde ezilme olmadı. Malzeme kalitesi sertleştirilmiş plastik gibi bir şey. Doğal olarak kafadan çıkarıp takar iken biraz gıcırtı yapabiliyor. Oldukça esnek asla kırılmadı. Mikrofon kalitesi oldukça iyi ve kablosunun sürgülü olması çok iyi bir şey. Dongle ile gecikme olmadan hem mic hem de kulaklık sesini aynı anda kayıpsız kullanabiliyorsunuz.''

''Ses kalitesi çok iyi. Müthiş bir doku kalitesi var. Kafanızı rahatsız edicek kadar ağır değil. Tüm gün boyunca kullanıyorum hiçbir rahatsız edici yanı bulunmuyor.''

Oyun deneyiminizi zenginleştirmek ve günlük kullanım için mükemmel konfor ve işlevsellik sunmak üzere tasarlanmış olan SteelSeries Arctis Nova 7, Amazon indirimindeki fiyatı 5.291 TL.