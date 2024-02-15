Üç yıl önce çalışanlarına "performansına göre prim" ödemeye başlayan Stellantis, bu yıl 1,9 milyar euro dağıtacağını açıkladı.

2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA Peugeot Citroen, Stellantis çatısı altında birleşmişti. O günden bu yana yeni şirket, çalışanlarına yıl sonu performansına göre prim ödemeleri yapıyordu. Bugüne kadar hak kazanan çalışanlarına toplamda 6 milyar euro ödeyen Stellantis, 2023 performanslarından dolayı da 1,9 milyar euro dağıtacağını açıkladı.

Yeni markanın elektrikli otomobil üretimine odaklanması ile birlikte fabrikalarındaki çalışan sayısını da ciddi şekilde azaltmaya başlaması bir olmuştu. İçten yanmalı motorlara sahip araçlardan çok daha basit şekilde üretilebilen elektrikli otomobillerin imalatında çalışacak kişi ihtiyacının düşmesinden dolayı Stellantis, 6400 gönüllü çalışanı için çıkış paketleri sunmuştu. Nisan ayında da ABD'de 33 bin 500 çalışan ile yollar ayrılmıştı. Avrupa'da da Stellantis çok sayıda kişiyi işten çıkarmıştı.

Stellantis, çok sayıda çalışanı işten çıkarmıştı

Yine de firma, çatısı altında bulunan 14 markasını da hayatta tutmaya kararlı. Hatta son yıllarda düşüşe geçen Lancia markası da yeni Ypsilon ile geri dönüşe imza atmıştı. Stellantis bu yıl toplamda 18 farklı elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. 2024 yılına kadar ise firma, 48 farklı elektrikli araçtan oluşan bir portfolyo oluşturmayı amaçlıyor.

İşten çıkarmaların ardından kalan çalışanlarına 1,9 milyar euro pay edecek olan firmada kaç çalışanın bu primlerden yararlanabileceği ise henüz bilinmiyor. Geçen yıl şirketin neredeyse bütün çalışanları (%95'lik bir kısmı) bu primlerden yararlanmaya hak kazanmıştı. Şirketin şu anda 200 binden fazla çalışanı bulunuyor. Çalışan başına ortalamada 9500 euro civarı prim dağıtılması mümkün gözüküyor.