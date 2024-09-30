Yapılan bir araştırma, Stellantis'in ABD pazarında büyük bir çöküş yaşadığını gözler önüne serdi. Şirketin 2 yıldır satılmayı bekleyen otomobilleri olduğu ortaya çıktı.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Stellantis, son dönemlerde yaşadığı maddi zorluklarla gündemde. Şirket bir süredir, her ne kadar reddetmiş olsa da bazı markaları elden çıkaracağı iddiaları ile sarsılıyor. Ancak gelen son haberler, şirkette huzursuzluk yaratan çok daha fazla şey olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Stellantis markasının satışları, yılın ilk yarısında yüzde 16 kadar düşüş gösterdi. Hâl böyle olunca şirketin elinde satamadığı çok fazla otomobil kaldı. Bu durumun farkında olan şirket, çareyi stok eritmekte bulmuş gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre şirket, 2024 model ve daha eski otomobillerine iskontolar uygulayacak.

En az 2 yıldır bayide bekleyen otomobiller var!

Stellantis, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı ancak yapılan araştırmalar, en az 2 yıldır bayide bekleyen otomobiller olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; Stellantis grubunun ABD'de en az ilgi gören modeli, Alfa Romeo Giulia. Bu otomobil için ortalama satış süresi tam 617 gün. Alfa Romeo Stelvio 456 gün, Fiat 500e de 454 günlük bekleme süresine sahip.

Stellantis cephesinde neler yaşandığını anlamak çok zor ancak mevcut CEO ile yapılan anlaşma, Ocak 2026'da sona erecek. Stellantis Başkanı John Elkann, daha şimdiden yeni bir CEO arayışında olduklarını söyledi. Bakalım gelecek yıllar, Stellantis grubu için neler getirecek...

Markanın son dönemlerde yaşadığı bazı gelişmeler: