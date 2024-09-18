Stellantis CEO'su, otomotiv sektöründeki şirketler için işlerin pek iyi gitmediğini ve "hayatta kalma" moduna geçildiğini ifade etti. Bunun arkasında birçok neden var.

Opel’den Peugeot’ya, Fiat’tan Citroen’e kadar birçok büyük markayı bünyesinde bulunduran otomobil devi Stellantis, sektörün durumuyla ilgili önemli açıklamlarda bulundu. CEO Carlos Tavares, otomotiv sektörünün “hayatta kalma” moduna geçtiğini ifade etti.

Şu anda özellikle elektrikli otomobillere olan talep yerlerde. Bu da birçok markanın satışlarını etkiliyor, tamamen elektrikli olma hedeflerini ertelemelerine neden oluyor. Ayrıca hükûmetler, elektrikli satmaları için markalara baskı yapıyor ancak teşvikleri azaltıyor. Hâliyle bu durum da şirketleri ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.

Elektrikli araç satışlarındaki düşüşler, yeni emisyon kuralları ve dahası şirketleri etkiliyor

Stellantis CEO’su da bu konulara değindiği açıklamasında sektörün pek iyi durumda olmadığını ve bir tür hayatta kalma moduna geçtiğini belirtti. Tavares, hükûmetlerin satın alma teşvikleri azalttığını, bunun da piyasayı geride bıraktığını belirtti. Açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Otomotiv endüstrisi şu anda bir tür hayatta kalma modunda. Şikâyet veya tereddüt edemeyiz. Çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Hayatta kalmak için elektrikli ve içten yanmalı araçlar arasında maliyet eşitliği sağlamamız gerekiyor. Ancak burada devreye giren bir şey var. Kaosun canlandırdığı bir coğrafi bölgedeyiz. Hükûmetler satın alma teşviklerini azaltıyor. Bu da piyasayı geride tutuyor.”

Elektrikli araç satışlarının ve talebin düşmesinin yanı sıra şirketleri etkileyecek bir şey daha var. O da AB’nin 2025’te yürürlüğe girecek yeni emisyon kuralları. Bu kurallarla birlikte filoların ortalama 116 g/km olması gereken emisyon seviyesi 94 g/km’ye düşecek. Gram başına 95 euro ceza uygulaması da devam edecek. Gelen bilgilere göre çoğu şirket bu kurallara hazır değil. Bu yüzden önümüzdeki yıl milyarlarca dolar cezalarla karşılaştıklarını görebiliriz.

Kısacası otomobil şirketleri için şu anda işler pek iyi gitmiyor. AB’nin 2035’te içten yanmalı motorlu araçları yasaklayıp tamamen elektrikli olmayı hedeflediğini de belirtelim. Sektörde neler yaşanacağını zaman gösterecek.