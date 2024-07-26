14 otomobil markasını bünyesinde bulunduran Stellantis'in CEO'su, para kazandırmayan markaları satabileceklerini veya kapatabileceklerini ifade etti. Hangi markalar olduğu belli değil ancak bazı tahminler var.

Peugeot’dan Opel’e, Fiat’tan Citroen’e kadar 14 farklı markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, yılın ilk yarısında pek bekleneni karşılayamadı ve düşük kârlar elde etti. Öyle ki yıllık bazda faaliyet gelirleri %40 düştü. Net gelirlerinde %14, net kârında ise %48’lik düşüş yaşandı.

Bu kadar kötü geçen bir dönemin ardından şirket CEO’su Carlos Tavares’ten önemli açıklama geldi. CEO, yakında bazı Stellantis markaların kapanabileceğini ifade etti.

Para kazandırmayan markalar kapatılabilir

Tavares, Reuters'a yaptığı açıklamada çok net konuşarak kâr ettirmeyen şirketlerle devam etmeyebileceklerini ifade etti: “Eğer para kazandırmıyorlarsa onları kapatırız. Parakazanmayan markalara sahip olmayı göze alamayız.”

Açıklama, Stellantis dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olsa da bu kadar fazla markayı yönetmenin hele de rekabetin iyice arttığı şu dönemde çok zor olduğunu gözler önüne seriyor.

Hangi markalara veda edeceğimiz belli değil. Detaylar hakkında bir açıklama yok. Ancak bazılarının daha yüksek risk altında olduğunu söylemek mümkün. Uzmanlar, Maserati’nin satılabileceğini tahmin ederken Lancia ve DS’in tamamen kapatılabileceğini söylüyor. Dodge ve Chrysler da risk altında.

Opel, Peugeot, Fiat gibi markalar etkilenmeyecek

Tabii ki bunların hepsi tahmin. Kesin bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. Ancak Opel, Peugeot, Citroen, Jeep ve Fiat gibi çok büyük markaların etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Neler olacğaını zaman gösterecek.