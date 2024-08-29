Chrysler'ın kurucusunun torunu, yatırımcı ve çalışanlara seslenerek markayı Stellantis'ten ayırıp yeni bir şirket kurmak istediğini belirtti.. Ayrıca Doge, Ram ve Jeep'i de Stellantis'ten kurtarmak istediğini ifade etti. Tabii bu açıklamaların Stellantis tarafından ne kadar ciddiye alınacağı merak konusu.

2025’te 100. yılını kutlayacak ABD merkezli otomobil devi Chrysler, özellikle de Kuzey Amerika’da en önde gelen firmalardan biriydi. Şirket, 2021 yılından beri de Avrupalı otomobil devi Stellantis bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Ancak modellerin azaltılması gibi nedenlerden dolayı birçok ABD’li müşteri bu durumdan memnun değildi.

Şimdi ise Chrysler’ın kurucusu Walter P. Chrysler’ın torunu Frank B. Rhodes Jr.’dan bu konuda önemli açıklamalar geldi. Şirketin varisi, başa geçmek istediğini ve Chrysler’ı ayrı bir şirkete dönüştürmeyi planladığını ifade etti.

Frank B. Rhodes Jr., Stellantis’ten ayrı bir şirkete dönüşüp Chrysler, Dodge, Ram ve Jeep’i kurtarmak istiyor

Frank B. Rhodes Jr., bir videoda yatırımcılara ve çalışanlara seslendi. Rhodes, ikonik markayı "Stellantis’ten kurtarmak" istediğini ifade etti. Aynı zamanda Dodge, Ram ve Jeep gibi diğer ünlü markaları da aynı şekilde otomobil devinin bünyesinden çıkarma düşüncesi olduğunu aktardı.

Chrysler varisi, şirketin Amerikan otomotiv sektöründeki önemine dikkat çekti ve şu anki durumunu eleştirdi. Markanın bu tarz bir değişikliğe “çok ihtiyacı” olduğunu belirtirken Stellantis’ten ayırarak tamamen bağımsız bir Chrysler şirketi oluşturmak istediğini aktardı. Kendisinin de bu şirkete lider olmasını teklif etti. Açıklaması şu şekilde:

“Bir zamanlar yenilikçiliğin ve Amerikan yaratıcılığının sembolü olan Chrysler markası, şu anki sahipleri Stellantis’in kötü kararları ve kötü yönetimi nedeniyle artık bilinmezliğe gömülme riskiyle karşı karşıya.”

Rhodes'a göre Stellantis, Chrysler satışlarını düşürüyor, CEO maaşlarına milyon dolarlar harcıyor

Rhodes, Stellantis’in ABD pazarıyla pek ilişkisi olmadığını öne sürerken Chrysler satışlarının düşmesine ve yeni ürünlerin gecikmesine neden olduğunu iddia ediyor. Sadece CEO’nun maaşı için milyon dolarlar harcandığını, bayiler ve çalışanların geçim kaynaklarının da riske atıldığını söylüyor. Gönderdiği açık bir mektupta planlarını “gizli bir görüşme” ile Stellantis yöneticileriyle paylaşmak istediğini belirtti.

Tabii ki Rhodes’un yaptığı sadece bir teklif. Bu tarz ayrı bir şirket kurulma ihtimali çok düşük. Stellantis gibi devasa bir şirketin bu açıklamaları pek ciddiye almayacağını düşünebiliriz. Zaten gerçekten ayrılacak olsa bile astronomik fonlara ihtiyaç olacak. O kadar para bulması biraz zor olabilir. Herhangi bir ilgi görüp görmeyeceğini zaman gösterecek.